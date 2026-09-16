Описание товара Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка

Шведская прогрессив-металкор-группа Allt выпускает свой дебютный альбом «From The New World». Издание на виниле. О своём десятипесенном опусе группа говорит:. «Мы невероятно рады наконец-то анонсировать наш дебютный альбом «From The New World». Этот альбом — продукт двух лет упорной работы, написания, построения мира и роста. Когда мы начали работать над альбомом, мы были поражены тем, как мир казался на грани, со всеми этими напряжениями и страхами о будущем. Поэтому мы пришли к идее исследовать, что происходит после того, как все рушится. Каждый трек — это своя история, показывающая разные стороны утраты, надежды и того упрямого духа, который заставляет людей двигаться вперед. Альбом спрашивает, можем ли мы все еще общаться и есть ли место для человеческих связей в перевернутом мире. Что делает этот альбом по-настоящему уникальным, так это время, проведенное нами в изоляции в хижине глубоко в лесу. Это уединение позволило нам погрузиться в творческий процесс, вдали от отвлекающих факторов и в окружении тишины природы. «From The New World» — это путешествие, и мы приглашаем всех присоединиться к нам».