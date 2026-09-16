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Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка

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Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 2
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 3
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 4
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 5
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 6
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 7
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
A La Sala
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 2
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 3
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 4
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 5
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 6
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 7
  • Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605165714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
A La Sala
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fifteen Fifty-Three, May Ninth, Ada Jean, Farolim de Felgueiras, Pon P?n, Todav?a Viva, Juegos y Nubes, Hold Me Up (Thank You), Caja de la Sala, Three From Two, A Love International, Les Petits Gris
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка

A La Sala — новый студийный альбом техасского трио Khruangbin. Издание на виниле. Впервые на альбоме Khruangbin нет гостей. На "A La Sala" можно услышать только гитариста Марка Сперра, барабанщика Дональда "DJ" Джонсона и басистку Лору Ли Очоа. Первый сингл "A Love International" подчеркивает торжественный характер "A La Sala" своим задумчивым вокалом и драйвовым гитарно-басовым дуэтом. Кроме того, музыкальные точки соприкосновения в расслабленном инструментальном фанке Khruangbin, как обычно, разнообразны. Будь то музыка из спагетти-вестерна (в «Fifteen Fifty-Three»), западноафриканская дискотека (в «Pon P?n»), фантазии в стиле G-funk («Todav?a Viva») или даже эмбиентные звуки (появляющиеся в «Farolim de Felgueiras» и на протяжении всего альбома) — даже без гостей эти двенадцать треков могут предложить многое.

Отзывы о товаре Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605165714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
A La Sala
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fifteen Fifty-Three, May Ninth, Ada Jean, Farolim de Felgueiras, Pon P?n, Todav?a Viva, Juegos y Nubes, Hold Me Up (Thank You), Caja de la Sala, Three From Two, A Love International, Les Petits Gris
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
A La Sala — новый студийный альбом техасского трио Khruangbin. Издание на виниле. Впервые на альбоме Khruangbin нет гостей. На "A La Sala" можно услышать только гитариста Марка Сперра, барабанщика Дональда "DJ" Джонсона и басистку Лору Ли Очоа. Первый сингл "A Love International" подчеркивает торжественный характер "A La Sala" своим задумчивым вокалом и драйвовым гитарно-басовым дуэтом. Кроме того, музыкальные точки соприкосновения в расслабленном инструментальном фанке Khruangbin, как обычно, разнообразны. Будь то музыка из спагетти-вестерна (в «Fifteen Fifty-Three»), западноафриканская дискотека (в «Pon P?n»), фантазии в стиле G-funk («Todav?a Viva») или даже эмбиентные звуки (появляющиеся в «Farolim de Felgueiras» и на протяжении всего альбома) — даже без гостей эти двенадцать треков могут предложить многое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin - A La Sala (0656605165714) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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