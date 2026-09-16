Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Circus Life
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 711803
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759201281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Circus Life
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759201281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Circus Life
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
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Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6750 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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