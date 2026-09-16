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Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка

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Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 1
Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 2
Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 3
Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 4
Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 5
Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rrari Dal Tacco
Альбом (сингл)
Non Sono Gesu
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 1
  • Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 2
  • Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 3
  • Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 4
  • Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 5
  • Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602475924005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rrari Dal Tacco
Альбом (сингл)
Non Sono Gesu
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro (Non Sono Ges?), La Mia Pietanza, Mai Avuto Un Lavoro, Caff? Amaro, Gangsta Love, In Loop, Cinte Di Pelle, Bianca, Lavapiatti, Soldi Del Diavolo, Vero Hustla, Nel Suv, Bilancino, In Tenera Et?, Outro (Dal Tacco)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка

Итальянский рэпер Rrari Dal Tacco объявляет о выпуске своего первого альбома «Non sono Ges?». Издание на виниле. Rrari dal Tacco — один из главных героев новой рэп-сцены в Италии: главный сингл проекта «Bianca» с Kid Yugi продержался на первом месте в чарте синглов Spotify Italia более 1 недели и занял второе место в общем чарте синглов FIMI/GFK.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602475924005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rrari Dal Tacco
Альбом (сингл)
Non Sono Gesu
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro (Non Sono Ges?), La Mia Pietanza, Mai Avuto Un Lavoro, Caff? Amaro, Gangsta Love, In Loop, Cinte Di Pelle, Bianca, Lavapiatti, Soldi Del Diavolo, Vero Hustla, Nel Suv, Bilancino, In Tenera Et?, Outro (Dal Tacco)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Итальянский рэпер Rrari Dal Tacco объявляет о выпуске своего первого альбома «Non sono Ges?». Издание на виниле. Rrari dal Tacco — один из главных героев новой рэп-сцены в Италии: главный сингл проекта «Bianca» с Kid Yugi продержался на первом месте в чарте синглов Spotify Italia более 1 недели и занял второе место в общем чарте синглов FIMI/GFK.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rrari Dal Tacco - Non Sono Gesu (0602475924005) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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