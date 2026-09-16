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P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка

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P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 1
P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 2
P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 3
P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 4
P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 5
P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
Kafunta
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 1
  • P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 2
  • P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 3
  • P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 4
  • P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 5
  • P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767449677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
Kafunta
Жанр
Soul
Трек-лист
Letter To Bill, Kafunta One, God Only Knows, Eleanor Rigby, Yesterday, Angel Of The Morning, It'll Never Happen Again, Kafunta Two, As Tears Go By, Kafunta Three, To Love Somebody, Dreamin', Kafunta Four, Welcome Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка

Второй альбом, который бывший участник Ikette PP Arnold записал для лейбла Immediate, назывался «Kafunta» и был спродюсирован Эндрю Луг-Лдхэмом. В альбом вошли прекрасные каверы на классические хиты, включая «As Tears Go By» Мика Джаггера и Кита Ричардса, прекрасная версия «God Only Knows» Брайана Уилсона из Beach Boy, великолепные исполнения классических хитов Джона Леннона и Пола Маккартни «Yesterday» и «Eleanor Rigby», а также замечательная классика Bee Gee «To Love Somebody». Её версия классики Чипа Тейлора «Angel Of The Morning» стала хитом, когда была выпущена в виде сингла, и её описывали как «…исполненную с такой глубиной тоски, что никакая другая версия на земле не будет звучать столь величественно». ФОРМАТ: 1 CD в цифровом конверте/1 виниловый LP 180 г ЖАНР: соул/мод/поп/рок ЛЕЙБЛ: Immediate Records. Революционный стерео-альбом Immediate 1968 года. Новая версия для винила и CD. С фотографией Гереда Манковица. Копия оригинальной обложки винилового диска. PP Arnold выступит в новогоднем выпуске программы Jools Holland's Hootenany на канале BBC2.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767449677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
Kafunta
Жанр
Soul
Трек-лист
Letter To Bill, Kafunta One, God Only Knows, Eleanor Rigby, Yesterday, Angel Of The Morning, It'll Never Happen Again, Kafunta Two, As Tears Go By, Kafunta Three, To Love Somebody, Dreamin', Kafunta Four, Welcome Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Второй альбом, который бывший участник Ikette PP Arnold записал для лейбла Immediate, назывался «Kafunta» и был спродюсирован Эндрю Луг-Лдхэмом. В альбом вошли прекрасные каверы на классические хиты, включая «As Tears Go By» Мика Джаггера и Кита Ричардса, прекрасная версия «God Only Knows» Брайана Уилсона из Beach Boy, великолепные исполнения классических хитов Джона Леннона и Пола Маккартни «Yesterday» и «Eleanor Rigby», а также замечательная классика Bee Gee «To Love Somebody». Её версия классики Чипа Тейлора «Angel Of The Morning» стала хитом, когда была выпущена в виде сингла, и её описывали как «…исполненную с такой глубиной тоски, что никакая другая версия на земле не будет звучать столь величественно». ФОРМАТ: 1 CD в цифровом конверте/1 виниловый LP 180 г ЖАНР: соул/мод/поп/рок ЛЕЙБЛ: Immediate Records. Революционный стерео-альбом Immediate 1968 года. Новая версия для винила и CD. С фотографией Гереда Манковица. Копия оригинальной обложки винилового диска. PP Arnold выступит в новогоднем выпуске программы Jools Holland's Hootenany на канале BBC2.


Теги товара: Соул
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Отзывы


P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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