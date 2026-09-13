Описание товара Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка

Спустя 30 лет дебютный полноформатный альбом NIGHTINGALE «The Breathing Shadow» вновь доступен — на CD и впервые на виниле — после ремастеринга автором песен, фронтменом и продюсером Дэном Свано (Edge of Sanity, Opeth, Katatonia и др.). Изначально выпущенный только на CD в 1995 году, «The Breathing Shadow» продемонстрировал новообретенную тягу Свано к готическому хард-року, основанную на успехе «Sacrificed» группы Edge of Sanity, песни, закрепившей за Свано статус мастера метала. Включая в себя выдающиеся треки «Nightfall Overture», «Gypsy Eyes», «Alone?» и «The Dreamreader», а также 13 бонус-треков для двухдискового издания (включая ремиксы, концертные записи и демо-версии), этот альбом выделяется среди других впечатляющих работ NIGHTINGALE. Переиздание альбома «The Breathing Shadow», приуроченное к 30-летию альбома, доступно в формате двухдискового диджипака (10 + 13 бонус-треков) с O-card, а также на виниле 180 грамм (10 треков). Восстановленный, обновлённый и яркий, как никогда прежде, альбом вновь порадует поклонников мрачной атмосферой альбома «The Breathing Shadow» группы NIGHTINGALE.