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Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка

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Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 1
Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 2
Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 3
Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 4
Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 5
Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 6
Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Deep Sea Skiving
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 1
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 2
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 3
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 4
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 5
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 6
  • Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Deep Sea Skiving
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shy Boy, Doctor Love, What A Shambles, Really Saying Something, Cheers Then, Aie A Mwana, Young At Heart, Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye), Hey Young London, Boy Trouble, Wish You Were Here
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shy Boy, Doctor Love, What A Shambles, Really Saying Something, Cheers Then, Aie A Mwana, Young At Heart, Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye), Hey Young London, Boy Trouble, Wish You Were Here



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Deep Sea Skiving
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shy Boy, Doctor Love, What A Shambles, Really Saying Something, Cheers Then, Aie A Mwana, Young At Heart, Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye), Hey Young London, Boy Trouble, Wish You Were Here
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shy Boy, Doctor Love, What A Shambles, Really Saying Something, Cheers Then, Aie A Mwana, Young At Heart, Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye), Hey Young London, Boy Trouble, Wish You Were Here


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bananarama - Deep Sea Skiving (coloured) (5060555212230) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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