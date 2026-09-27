Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Please Yourself
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 711748
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Please Yourself
Жанр
House
Трек-лист
Movin' On, Last Thing On My Mind, Let Me Love You One More Time, More, More, More, Is She Good To You?, Only Time Will Tell, Give It All Up For Love, You'll Never Know What It Means, You're Never Satisfied, I Could Be Persuaded
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка
London Records представляет первые шесть альбомов Bananarama, наконец-то снова на виниле! Все альбомы выпускаются на индивидуальном цветном виниле и с оригинальным альбомом в качестве CD-вставки. Обложка была точно воссоздана с оригинала. Bananarama — одна из самых успешных британских групп 80-х, создавшая такие мировые хиты, как Cruel Summer, Venus, Robert De Niro's Waiting.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Please Yourself
Жанр
House
Трек-лист
Movin' On, Last Thing On My Mind, Let Me Love You One More Time, More, More, More, Is She Good To You?, Only Time Will Tell, Give It All Up For Love, You'll Never Know What It Means, You're Never Satisfied, I Could Be Persuaded
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
London Records представляет первые шесть альбомов Bananarama, наконец-то снова на виниле! Все альбомы выпускаются на индивидуальном цветном виниле и с оригинальным альбомом в качестве CD-вставки. Обложка была точно воссоздана с оригинала. Bananarama — одна из самых успешных британских групп 80-х, создавшая такие мировые хиты, как Cruel Summer, Venus, Robert De Niro's Waiting.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка