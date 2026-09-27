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Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка

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Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 1
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 2
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 3
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 4
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 5
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 6
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 7
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 8
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 9
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 10
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Please Yourself
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 1
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 2
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 3
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 4
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 5
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 6
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 7
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 8
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 9
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 10
  • Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Please Yourself
Жанр
House
Трек-лист
Movin' On, Last Thing On My Mind, Let Me Love You One More Time, More, More, More, Is She Good To You?, Only Time Will Tell, Give It All Up For Love, You'll Never Know What It Means, You're Never Satisfied, I Could Be Persuaded
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка

London Records представляет первые шесть альбомов Bananarama, наконец-то снова на виниле! Все альбомы выпускаются на индивидуальном цветном виниле и с оригинальным альбомом в качестве CD-вставки. Обложка была точно воссоздана с оригинала. Bananarama — одна из самых успешных британских групп 80-х, создавшая такие мировые хиты, как Cruel Summer, Venus, Robert De Niro's Waiting.

Отзывы о товаре Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555212223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bananarama
Альбом (сингл)
Please Yourself
Жанр
House
Трек-лист
Movin' On, Last Thing On My Mind, Let Me Love You One More Time, More, More, More, Is She Good To You?, Only Time Will Tell, Give It All Up For Love, You'll Never Know What It Means, You're Never Satisfied, I Could Be Persuaded
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
London Records представляет первые шесть альбомов Bananarama, наконец-то снова на виниле! Все альбомы выпускаются на индивидуальном цветном виниле и с оригинальным альбомом в качестве CD-вставки. Обложка была точно воссоздана с оригинала. Bananarama — одна из самых успешных британских групп 80-х, создавшая такие мировые хиты, как Cruel Summer, Venus, Robert De Niro's Waiting.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bananarama - Please Yourself (coloured) (5060555212223) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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