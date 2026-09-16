OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка
2LP — лимитированный тираж 180-граммового зелёного (LP1) и розового (LP2) винила в роскошном разворотном конверте с POP-UP Young-Hee. Включает 4-страничный буклет с аннотациями Чон Джэиля. Впервые доступен на виниле. Тираж этого издания — всего 5000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Завораживающая и новаторская музыка Чон Джэиля к всемирно известному сериалу Netflix «Игра кальмаров» наконец-то выйдет на виниле этим летом! На протяжении трёх сезонов культовая музыка Чон ( автора «Паразитов» и «Микки 17» ) играла ключевую роль в создании напряжённой атмосферы и эмоционального воздействия сериала. Для этого винилового релиза Чон Джэиль эксклюзивно собрал лучшие моменты из трех сезонов «Игры кальмаров». На этом двойном альбоме вы услышите мастерское сочетание классических, электронных и минималистичных элементов, создающее звуковой ландшафт, отражающий психологическое напряжение и моральную сложность шоу. От жутких фортепианных мотивов до тревожных эмбиентных текстур, саундтрек усиливает напряжение и эмоциональную глубину этой драмы выживания. Саундтрек к фильму «Игра кальмаров» не только дополняет захватывающие визуальные эффекты шоу, но и является мастер-классом по современной телевизионной музыке. Творчество Чон Джэиля получило широкое признание, закрепив за ним репутацию одного из самых дальновидных современных композиторов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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