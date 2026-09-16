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OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка

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OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 1
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 2
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 3
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 4
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 5
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 6
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 7
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 8
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 9
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 10
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 11
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 12
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 13
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 14
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 15
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 16
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 17
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 18
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Squid Game
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 15
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 16
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 17
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 18
  • OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Squid Game
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Way Back Then, Round, The Rope Is Tied, Pink Soldiers, Hostage Crisis, I Remember My Name, Unfolded, Needles And Dalgona, The Fat Andy The Rats, It Hurts So Bad, Delivery, Dead End, Round VI, Wife, Husband & 4.56 Billion, Murder Without Violence, Slaughterhouse 111, Owe, Uh, Dawn, Let's Go Out Tonight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж 180-граммового зелёного (LP1) и розового (LP2) винила в роскошном разворотном конверте с POP-UP Young-Hee. Включает 4-страничный буклет с аннотациями Чон Джэиля. Впервые доступен на виниле. Тираж этого издания — всего 5000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Завораживающая и новаторская музыка Чон Джэиля к всемирно известному сериалу Netflix «Игра кальмаров» наконец-то выйдет на виниле этим летом! На протяжении трёх сезонов культовая музыка Чон ( автора «Паразитов» и «Микки 17» ) играла ключевую роль в создании напряжённой атмосферы и эмоционального воздействия сериала. Для этого винилового релиза Чон Джэиль эксклюзивно собрал лучшие моменты из трех сезонов «Игры кальмаров». На этом двойном альбоме вы услышите мастерское сочетание классических, электронных и минималистичных элементов, создающее звуковой ландшафт, отражающий психологическое напряжение и моральную сложность шоу. От жутких фортепианных мотивов до тревожных эмбиентных текстур, саундтрек усиливает напряжение и эмоциональную глубину этой драмы выживания. Саундтрек к фильму «Игра кальмаров» не только дополняет захватывающие визуальные эффекты шоу, но и является мастер-классом по современной телевизионной музыке. Творчество Чон Джэиля получило широкое признание, закрепив за ним репутацию одного из самых дальновидных современных композиторов.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Squid Game
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Way Back Then, Round, The Rope Is Tied, Pink Soldiers, Hostage Crisis, I Remember My Name, Unfolded, Needles And Dalgona, The Fat Andy The Rats, It Hurts So Bad, Delivery, Dead End, Round VI, Wife, Husband & 4.56 Billion, Murder Without Violence, Slaughterhouse 111, Owe, Uh, Dawn, Let's Go Out Tonight
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание
2LP — лимитированный тираж 180-граммового зелёного (LP1) и розового (LP2) винила в роскошном разворотном конверте с POP-UP Young-Hee. Включает 4-страничный буклет с аннотациями Чон Джэиля. Впервые доступен на виниле. Тираж этого издания — всего 5000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Завораживающая и новаторская музыка Чон Джэиля к всемирно известному сериалу Netflix «Игра кальмаров» наконец-то выйдет на виниле этим летом! На протяжении трёх сезонов культовая музыка Чон ( автора «Паразитов» и «Микки 17» ) играла ключевую роль в создании напряжённой атмосферы и эмоционального воздействия сериала. Для этого винилового релиза Чон Джэиль эксклюзивно собрал лучшие моменты из трех сезонов «Игры кальмаров». На этом двойном альбоме вы услышите мастерское сочетание классических, электронных и минималистичных элементов, создающее звуковой ландшафт, отражающий психологическое напряжение и моральную сложность шоу. От жутких фортепианных мотивов до тревожных эмбиентных текстур, саундтрек усиливает напряжение и эмоциональную глубину этой драмы выживания. Саундтрек к фильму «Игра кальмаров» не только дополняет захватывающие визуальные эффекты шоу, но и является мастер-классом по современной телевизионной музыке. Творчество Чон Джэиля получило широкое признание, закрепив за ним репутацию одного из самых дальновидных современных композиторов.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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