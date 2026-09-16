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Living Colour - Time's Up (8719262036055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Living Colour - Time's Up (8719262036055) виниловая пластинка

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Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 1
Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 2
Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 3
Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 4
Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Time's Up
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 1
  • Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 2
  • Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 3
  • Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 4
  • Living Colour - Time&#039;s Up (8719262036055) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Living Colour - Time's Up (8719262036055) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Time's Up
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Time's Up, History Lesson, Pride, Love Rears Its Ugly Head, New Jack Theme, Someone Like You, Elvis Is Dead, Type, Information Overload, Under Cover Of Darkness, Ology, Fight The Fight, Tag Team Partners, Solace Of You, This Is The Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Living Colour - Time's Up (8719262036055) виниловая пластинка

Time's Up — второй студийный альбом группы Living Colour первоначально выпущенный в 1990 году. Он стал продолжением их успешного альбома Vivid 1988 года и породил синглы « Love Rears Its Ugly Head » и « Solace Of You ». Альбом Time's Up включает в себя широкий спектр жанров, а также гостевое участие Куин Латифы Литтл Ричарда Дуга Э. Фреша Масео Паркера и Джеймса Эрла Джонса. Альбом достиг золотого статуса, достигнув 13-го места в Billboard 200, и получил премию «Грэмми» за лучшее хард-рок исполнение. Альбом Time's Up доступен на черном виниле и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре Living Colour - Time's Up (8719262036055) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Time's Up
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Time's Up, History Lesson, Pride, Love Rears Its Ugly Head, New Jack Theme, Someone Like You, Elvis Is Dead, Type, Information Overload, Under Cover Of Darkness, Ology, Fight The Fight, Tag Team Partners, Solace Of You, This Is The Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Time's Up — второй студийный альбом группы Living Colour первоначально выпущенный в 1990 году. Он стал продолжением их успешного альбома Vivid 1988 года и породил синглы « Love Rears Its Ugly Head » и « Solace Of You ». Альбом Time's Up включает в себя широкий спектр жанров, а также гостевое участие Куин Латифы Литтл Ричарда Дуга Э. Фреша Масео Паркера и Джеймса Эрла Джонса. Альбом достиг золотого статуса, достигнув 13-го места в Billboard 200, и получил премию «Грэмми» за лучшее хард-рок исполнение. Альбом Time's Up доступен на черном виниле и включает в себя вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Living Colour - Time's Up (8719262036055) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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