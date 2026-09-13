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Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка

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Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 1
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 2
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 3
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 4
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 5
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 6
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 7
Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Join The Army
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 1
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 2
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 3
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 4
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 5
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 6
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 7
  • Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711655
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753948149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Join The Army
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Suicidal Maniac, Join The Army, You Got, I Want, A Little Each Day, The Prisoner, War Inside My Head, And I Survive, Human Guinea Pig, Possessed To Skate, No Name, No Words, Cyco, Two Wrongs Don't Make A Right (But They Make Me Feel A Whole Lot Better), Looking In Your Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка

Американская кроссовер-трэш-метал группа Suicidal Tendency была основана в 1980 году вокалистом Майком Мьюиром. Продолжая успех своего одноименного дебютного альбома, они выпустили Join The Army в 1987 году. Альбом, возможно, является одним из их самых популярных альбомов и включает в себя популярные треки «War Inside My Head», «Possessed To Skate» и «Possessed To Skate». "Поступать на военную службу"

Отзывы о товаре Suicidal Tendencies - Join The Army (0600753948149) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753948149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Join The Army
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Suicidal Maniac, Join The Army, You Got, I Want, A Little Each Day, The Prisoner, War Inside My Head, And I Survive, Human Guinea Pig, Possessed To Skate, No Name, No Words, Cyco, Two Wrongs Don't Make A Right (But They Make Me Feel A Whole Lot Better), Looking In Your Eyes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Американская кроссовер-трэш-метал группа Suicidal Tendency была основана в 1980 году вокалистом Майком Мьюиром. Продолжая успех своего одноименного дебютного альбома, они выпустили Join The Army в 1987 году. Альбом, возможно, является одним из их самых популярных альбомов и включает в себя популярные треки «War Inside My Head», «Possessed To Skate» и «Possessed To Skate». "Поступать на военную службу"
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Отзывы


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