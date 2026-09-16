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Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка

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Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 1
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 2
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 3
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 4
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 5
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 6
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Infinite Health
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 1
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 2
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 3
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 4
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 5
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 6
  • Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429195859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Infinite Health
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Consciousness Felt, Phantom, Restraint, Devices, Infinite Health, Green, Odyssey, Totem, Epilogue
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Consciousness Felt, Phantom, Restraint, Devices, Infinite Health, Green, Odyssey, Totem, Epilogue



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429195859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Infinite Health
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Consciousness Felt, Phantom, Restraint, Devices, Infinite Health, Green, Odyssey, Totem, Epilogue
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Consciousness Felt, Phantom, Restraint, Devices, Infinite Health, Green, Odyssey, Totem, Epilogue


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tycho - Infinite Health (coloured) (5054429195859) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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