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Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка

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Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 1
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 2
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 3
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 4
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 5
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 6
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 7
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 8
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 9
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 10
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 11
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 12
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
AZD
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 1
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 2
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 3
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 4
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 5
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 6
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 7
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 8
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 9
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 10
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 11
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 12
  • Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429007558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
AZD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nimbus, Untitled 7, Fantasynth, Blue Window, Cyn, X22rme, Runner, Falling Rizlas, Dancing In The Smoke, Faure In Chrome, Angel In The Shower, Visa
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка

Даррен Дж. Каннингем, известный под псевдонимом Actress, — британский электронный музыкант. Среди его альбомов — «Hazyville» (2008), «Splazsh» (2010), «R.I.P.» (2012), «Ghettoville» (2014), «AZD» (2017), «LAGEOS» (с Лондонским современным оркестром; 2018), «88» (2020), «Karma & Desire» (2020); выпущен на лейблах Ninja Tune, Honest Jon's Records и Werkdiscs, который он основал в 2004 году; и «LXXXVIII» (2023); выпущен на лейблах Ninja Tune и Statik (2024); на Smalltown Supersound. Splazsh был назван лучшим альбомом года по версии журнала The Wire. «AZD» (произносится как «Азид») — пятый студийный альбом британского электронного музыканта Actress (настоящее имя Даррен Каннингем). Альбом вышел 14 апреля 2017 года на лейбле Ninja Tune Records. После анонса на YouTube-канале Ninja Tune был опубликован клип на заглавный сингл «X22RME». AZD — пятый альбом Actress. Предшествующий альбом, Ghettoville, предположительно, был последним. Как артист, Actress всегда считался неопределённым в отношении намерений, стоящих за его действиями и альбомами. Кристиан Иде из The Quietus пишет, что, хотя общая тема альбомов Каннингема, которую, по сообщениям слушателей, ощущают как смерть и мрачные настроения, AZD представляет Actress в более юмористическом и открытом свете. Каннингем склонен давать своим музыкальным произведениям расплывчатые названия, чтобы дать слушателям представление о концепции композиций, вместо того, чтобы полностью раскрывать свои мысли о песнях. Центральной темой альбома является звучание, связанное с «хромом». Chrome может олицетворять футуристические идеалы, одновременно передавая холодность, которая, в свою очередь, может символизировать человеческую разобщенность. Тем не менее, AZD — это значительное изменение в энергетике по сравнению с предыдущими альбомами. Его энергия описывается и ощущается как более высокая, поскольку он не такой мрачный и тёмный, как другие альбомы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429007558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
AZD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nimbus, Untitled 7, Fantasynth, Blue Window, Cyn, X22rme, Runner, Falling Rizlas, Dancing In The Smoke, Faure In Chrome, Angel In The Shower, Visa
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Даррен Дж. Каннингем, известный под псевдонимом Actress, — британский электронный музыкант. Среди его альбомов — «Hazyville» (2008), «Splazsh» (2010), «R.I.P.» (2012), «Ghettoville» (2014), «AZD» (2017), «LAGEOS» (с Лондонским современным оркестром; 2018), «88» (2020), «Karma & Desire» (2020); выпущен на лейблах Ninja Tune, Honest Jon's Records и Werkdiscs, который он основал в 2004 году; и «LXXXVIII» (2023); выпущен на лейблах Ninja Tune и Statik (2024); на Smalltown Supersound. Splazsh был назван лучшим альбомом года по версии журнала The Wire. «AZD» (произносится как «Азид») — пятый студийный альбом британского электронного музыканта Actress (настоящее имя Даррен Каннингем). Альбом вышел 14 апреля 2017 года на лейбле Ninja Tune Records. После анонса на YouTube-канале Ninja Tune был опубликован клип на заглавный сингл «X22RME». AZD — пятый альбом Actress. Предшествующий альбом, Ghettoville, предположительно, был последним. Как артист, Actress всегда считался неопределённым в отношении намерений, стоящих за его действиями и альбомами. Кристиан Иде из The Quietus пишет, что, хотя общая тема альбомов Каннингема, которую, по сообщениям слушателей, ощущают как смерть и мрачные настроения, AZD представляет Actress в более юмористическом и открытом свете. Каннингем склонен давать своим музыкальным произведениям расплывчатые названия, чтобы дать слушателям представление о концепции композиций, вместо того, чтобы полностью раскрывать свои мысли о песнях. Центральной темой альбома является звучание, связанное с «хромом». Chrome может олицетворять футуристические идеалы, одновременно передавая холодность, которая, в свою очередь, может символизировать человеческую разобщенность. Тем не менее, AZD — это значительное изменение в энергетике по сравнению с предыдущими альбомами. Его энергия описывается и ощущается как более высокая, поскольку он не такой мрачный и тёмный, как другие альбомы.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Actress - AZD (coloured) (5054429007558) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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