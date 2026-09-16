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Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка

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Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 1
Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 2
Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 3
Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 4
Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Machinedrum
Альбом (сингл)
3For82
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 1
  • Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 2
  • Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 3
  • Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 4
  • Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429178210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Machinedrum
Альбом (сингл)
3For82
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Oracle, Respek, Weary, H0N3Y, Heal, Ilikeu, U_Want, Blessd, Rise, Zoom, Kill_U, Godown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oracle, Respek, Weary, H0N3Y, Heal, Ilikeu, U_Want, Blessd, Rise, Zoom, Kill_U, Godown

Отзывы о товаре Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429178210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Machinedrum
Альбом (сингл)
3For82
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Oracle, Respek, Weary, H0N3Y, Heal, Ilikeu, U_Want, Blessd, Rise, Zoom, Kill_U, Godown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oracle, Respek, Weary, H0N3Y, Heal, Ilikeu, U_Want, Blessd, Rise, Zoom, Kill_U, Godown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Machinedrum - 3For82 (5054429178210) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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