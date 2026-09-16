Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка
HYbr:ID III — очередной этап в серии экспериментальных работ немецкого электронного музыканта Альвы Ното, где он продолжает исследовать взаимодействие цифровых звуков и акустических элементов. Этот альбом, как и предыдущие части серии, балансирует на грани абстракции и мелодичности, но здесь больше внимания уделено пульсирующим ритмам и текстурам, напоминающим техно и IDM. Композиции вроде HYbr:ID 11 и HYbr:ID 14 построены на контрастах — холодные синтезаторные волны сталкиваются с живыми инструментальными фрагментами, создавая ощущение диалога между человеком и машиной. Звуковой ландшафт альбома варьируется от минималистичных эмбиент-пейзажей (HYbr:ID 13) до почти танцевальных битов (HYbr:ID 16), но все треки объединены фирменной эстетикой Ното — лаконичной, но эмоционально насыщенной. HYbr:ID III — это музыка для тех, кто ценит электронику как искусство, где каждый звук продуман, а тишина между нотами говорит не меньше, чем сами ноты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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