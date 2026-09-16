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Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка

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Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 2
Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 3
Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
HYbr:ID III
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 2
  • Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 3
  • Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
HYbr:ID III
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
HYbr:ID Noh Talk, HYbr:ID Sync Dark, HYbr:ID Noh Human, HYbr:ID Sync Inter, HYbr:ID Collective Open, HYbr:ID Obsessive Behaviour Day, HYbr:ID Obsessive Behaviour Night, HYbr:ID Para Contamination, HYbr:ID Script Solitude, HYbr:ID Script Sacre Drone, HYbr:ID Script Broken Conversation, HYbr:ID Rehuman, HYbr:ID ?pilogue
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка

HYbr:ID III — очередной этап в серии экспериментальных работ немецкого электронного музыканта Альвы Ното, где он продолжает исследовать взаимодействие цифровых звуков и акустических элементов. Этот альбом, как и предыдущие части серии, балансирует на грани абстракции и мелодичности, но здесь больше внимания уделено пульсирующим ритмам и текстурам, напоминающим техно и IDM. Композиции вроде HYbr:ID 11 и HYbr:ID 14 построены на контрастах — холодные синтезаторные волны сталкиваются с живыми инструментальными фрагментами, создавая ощущение диалога между человеком и машиной. Звуковой ландшафт альбома варьируется от минималистичных эмбиент-пейзажей (HYbr:ID 13) до почти танцевальных битов (HYbr:ID 16), но все треки объединены фирменной эстетикой Ното — лаконичной, но эмоционально насыщенной. HYbr:ID III — это музыка для тех, кто ценит электронику как искусство, где каждый звук продуман, а тишина между нотами говорит не меньше, чем сами ноты.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
HYbr:ID III
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
HYbr:ID Noh Talk, HYbr:ID Sync Dark, HYbr:ID Noh Human, HYbr:ID Sync Inter, HYbr:ID Collective Open, HYbr:ID Obsessive Behaviour Day, HYbr:ID Obsessive Behaviour Night, HYbr:ID Para Contamination, HYbr:ID Script Solitude, HYbr:ID Script Sacre Drone, HYbr:ID Script Broken Conversation, HYbr:ID Rehuman, HYbr:ID ?pilogue
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
HYbr:ID III — очередной этап в серии экспериментальных работ немецкого электронного музыканта Альвы Ното, где он продолжает исследовать взаимодействие цифровых звуков и акустических элементов. Этот альбом, как и предыдущие части серии, балансирует на грани абстракции и мелодичности, но здесь больше внимания уделено пульсирующим ритмам и текстурам, напоминающим техно и IDM. Композиции вроде HYbr:ID 11 и HYbr:ID 14 построены на контрастах — холодные синтезаторные волны сталкиваются с живыми инструментальными фрагментами, создавая ощущение диалога между человеком и машиной. Звуковой ландшафт альбома варьируется от минималистичных эмбиент-пейзажей (HYbr:ID 13) до почти танцевальных битов (HYbr:ID 16), но все треки объединены фирменной эстетикой Ното — лаконичной, но эмоционально насыщенной. HYbr:ID III — это музыка для тех, кто ценит электронику как искусство, где каждый звук продуман, а тишина между нотами говорит не меньше, чем сами ноты.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - HYbr:ID III (4251804155328) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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