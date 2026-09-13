Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка
Немецкая метал-группа Obscura выпускает свой седьмой студийный альбом "A Sonication" на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле. В 2025 году Obscura продемонстрирует свое музыкальное мастерство, тематическую сложность и лирические амбиции в новом альбоме "A Sonication". Несколько громких туров по Европе, Северной Америке и Азии запланированы до 2025 года, а также группа планирует Австралию, Латинскую Америку и не только. Поистине, нет группы, похожей на Obscura. Группа продолжает оставаться маяком перемен. "A Sonication" доказывает, что упорство, настойчивость и предприимчивость могут достичь чего угодно. Добро пожаловать на новый уровень!
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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