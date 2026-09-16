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Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка

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Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
BIG THING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197640919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
BIG THING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Big Thing, I Don't Want Your Love, All She Wants Is, Too Late Marlene, Drug (It's Just a State of Mind), You Believe in Shame?, Palomino, Interlude One, Land, Flute Interlude, The Edge of America, Lake Shore Driving
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка

Big Thing — пятый студийный альбом британской нью-вейв группы Duran Duran, выпущенный 18 октября 1988 года. Издание на виниле. Альбом Big Thing стал попыткой группы следовать за модой, взявшись осваивать начавшее тогда развиваться танцевальное направление — хаус, которое во многом повлияло на клубную и популярную музыку 90-х. Так, главные синглы альбома «I Don’t Wan’t Your Love» и «All She Wants Is» продемонстрировали публике кардинальную смену стиля с мелодичного нью-вейва на более танцевальный, характерный для рейв-культуры.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197640919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
BIG THING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Big Thing, I Don't Want Your Love, All She Wants Is, Too Late Marlene, Drug (It's Just a State of Mind), You Believe in Shame?, Palomino, Interlude One, Land, Flute Interlude, The Edge of America, Lake Shore Driving
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Big Thing — пятый студийный альбом британской нью-вейв группы Duran Duran, выпущенный 18 октября 1988 года. Издание на виниле. Альбом Big Thing стал попыткой группы следовать за модой, взявшись осваивать начавшее тогда развиваться танцевальное направление — хаус, которое во многом повлияло на клубную и популярную музыку 90-х. Так, главные синглы альбома «I Don’t Wan’t Your Love» и «All She Wants Is» продемонстрировали публике кардинальную смену стиля с мелодичного нью-вейва на более танцевальный, характерный для рейв-культуры.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Big Thing (5054197640919) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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