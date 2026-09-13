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Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка

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Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 1
Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 2
Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 3
Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 4
Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 3
  • Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 4
  • Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711564
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732544568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lonesome Street, New World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was a Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lonesome Street, New World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was a Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball

Отзывы о товаре Blur - The Magic Whip (5021732544568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732544568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lonesome Street, New World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was a Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lonesome Street, New World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was a Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
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