Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка
Junior — третий студийный альбом норвежского дуэта R?yksopp выпущенный 23 марта 2009 года. Альбом был выложен для общего доступа на веб-сайте группы 13 марта 2009 года, ещё до официального релиза. Альбом представляет собой смешение разных стилей двух предыдущих студийных альбомов, «Melody AM» и «The Analysis», исполненных вокалистками Робин, Люкке Ли, Карин Дрейер Андерссон и Аннели Дреккер. R?yksopp представили первый трек с альбома «Happy Up Here», ещё 9 января 2009 года на BBC Radio 1. Вторым синглом стала композиция «The Girl and the Robot», исполненная шведской певицей Робин. «This Must Be It», исполненная Карин Дрейер Андерссон, 26 октября 2009 года в видео сингла с третьего альбома. «Это то, что я хочу» было включено как часть официального саундтрека в видеоигру FIFA 10 студии Electronic Arts. «R?yksopp Forever» также использовалась в качестве фоновой музыки в промо-выпуске «Вспомни, что будет», показанном телесетью Channel 5 в сентябре 2009 года, а также в качестве фоновой музыки на шоу The X Factor 2009 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитБраво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRoger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (019802908...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитFlorence And The Machine - How Big, How Blue, How Beautiful (060...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRon Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Origina...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитUnderworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) вини...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитCaptain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (008122780...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитThe Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитJack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитDream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка