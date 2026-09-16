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Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка

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Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - фото 1
Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - фото 2
Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
DEAD DAWN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - фото 1
  • Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - фото 2
  • Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
DEAD DAWN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Midas In Reverse, Dead Dawn, Down To Mars To Ride, The World Fell, Total Death, The Winner Has Lost, Silent Assassin, Hubris Fall, Black Survival, Not What It Seems
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка

Неукротимая мощь альбома Entombed AD — Dead Dawn возвращается на винил, представляя собой насыщенную смесь тяжёлых грувов и сырого дэт-метала, определяющую неповторимый стиль группы. Этот альбом, первоначально выпущенный в 2016 году, погружает в мрачные, сокрушительные звуковые ландшафты с такими выдающимися треками, как «Midas in Reverse» и заглавный трек «Dead Dawn». Фронтмен — легендарный LG Petrov.

Отзывы о товаре Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
DEAD DAWN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Midas In Reverse, Dead Dawn, Down To Mars To Ride, The World Fell, Total Death, The Winner Has Lost, Silent Assassin, Hubris Fall, Black Survival, Not What It Seems
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Неукротимая мощь альбома Entombed AD — Dead Dawn возвращается на винил, представляя собой насыщенную смесь тяжёлых грувов и сырого дэт-метала, определяющую неповторимый стиль группы. Этот альбом, первоначально выпущенный в 2016 году, погружает в мрачные, сокрушительные звуковые ландшафты с такими выдающимися треками, как «Midas in Reverse» и заглавный трек «Dead Dawn». Фронтмен — легендарный LG Petrov.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Entombed A.D. - Dead Dawn (9010974000358) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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