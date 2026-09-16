Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка
«HUSHED AND GRIM» — первый релиз Mastodon за четыре года и первый двойной альбом в дискографии группы. Музыканты работали над материалом вместе с продюсером Дэвидом Боттриллом, сотрудничавшим с Muse, Tool, Rush и Питером Гэбриелом. Это самая амбициозная работа в карьере Mastodon: на альбоме можно услышать много разных стилей, в том числе метал, рок, психоделику, панк, альтернативу и прог-рок. Но также «HUSHED AND GRIM» — очень мрачная пластинка с атмосферой потери, одиночества и тоски. Несколько лет назад менеджер группы Ник Джон скончался от рака и музыканты посвятили «HUSHED AND GRIM» ему. Первым синглом с альбома стала композиция «Pushing The Tides» с невероятными гитарными риффами, безумными ритмами и «призрачным» припевом. Автором обложки снова выступил Пол Романо, постоянно сотрудничающий с музыкантами — он также работал над оформлением альбомов «Remission» (2002), «Leviathan» (2004), «Blood Mountain» (2006) и «Crack the Skye» (2009) и сборника «Call of the Mastodon» (2006). Mastodon — одна из самых заслуженных, уважаемых и популярных метал-групп в мире. Альбом «Leviathan» (2004) уже давно считается классикой тяжелой музыки — журнал Rolling Stone официально включил его в список величайших метал-записей в истории. А предыдущая пластинка «Emperor Of Sand» (2017) принесла музыкантам «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-исполнение».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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