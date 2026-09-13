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Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка

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Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка - фото 1
Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Soul
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708231
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732386083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Soul
Трек-лист
1. A1 I Might Have Been Queen, 2. A2 Whats Love Got to Do with It, 3. A3 Show Some Respect, 4. A4 I Cant Stand the Rain, 5. A5 Private Dancer, 6. B1 Lets Stay Together, 7. B2 Better Be Good to Me, 8. B3 Steel Claw, 9. B4 Help!, 10. B5 1984
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка

Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732386083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Soul
Трек-лист
1. A1 I Might Have Been Queen, 2. A2 Whats Love Got to Do with It, 3. A3 Show Some Respect, 4. A4 I Cant Stand the Rain, 5. A5 Private Dancer, 6. B1 Lets Stay Together, 7. B2 Better Be Good to Me, 8. B3 Steel Claw, 9. B4 Help!, 10. B5 1984
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка


Теги товара: Соул
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Отзывы


Tina Turner - Private Dancer (40th Anniversary) (Picture) (5021732386083) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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