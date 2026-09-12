Dead By Sunrise - Out Of Ashes: RSD 2024 (Translucent Black Ice) (0093624848738) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dead By Sunrise (Ex-Linkin Park)
Альбом (сингл)
Out Of Ashes RSD 2024
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695985
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624848738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dead By Sunrise (Ex-Linkin Park)
Альбом (сингл)
Out Of Ashes RSD 2024
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fire, Crawl Back In, Too Late, InMe, Let Down, Give Me Your Name, My Suffering, Condemned, Into You, End Of The World, Walking In Circles, In The Darkness, Morning After, Crawl Back In (Live), Walking In Circles (Live), In The Darkness (Live), Let Down (Live), Morning After (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dead By Sunrise - Out Of Ashes: RSD 2024 (Translucent Black Ice) (0093624848738) виниловая пластинка
Dead By Sunrise — группа, возглавляемая Честером Беннингтоном из Linkin Park, в которую входят Райан Шак и Амир Дерак из Orgy. Их единственный альбом Out of Ashes был выпущен в 2009 году на компакт-диске и в цифровом формате, а также очень ограниченным тиражом на виниле в Европе. Расширенное переиздание к RSD 2024 на виниле Black Ice. Оригинальный альбом был расширен за счет трека "Morning After", который ранее был бонус-треком на японском компакт-диске. Также включены пять неизданных акустических песен, исполненных в Лас-Вегасе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624848738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dead By Sunrise (Ex-Linkin Park)
Альбом (сингл)
Out Of Ashes RSD 2024
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fire, Crawl Back In, Too Late, InMe, Let Down, Give Me Your Name, My Suffering, Condemned, Into You, End Of The World, Walking In Circles, In The Darkness, Morning After, Crawl Back In (Live), Walking In Circles (Live), In The Darkness (Live), Let Down (Live), Morning After (Live)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Dead By Sunrise — группа, возглавляемая Честером Беннингтоном из Linkin Park, в которую входят Райан Шак и Амир Дерак из Orgy. Их единственный альбом Out of Ashes был выпущен в 2009 году на компакт-диске и в цифровом формате, а также очень ограниченным тиражом на виниле в Европе. Расширенное переиздание к RSD 2024 на виниле Black Ice. Оригинальный альбом был расширен за счет трека "Morning After", который ранее был бонус-треком на японском компакт-диске. Также включены пять неизданных акустических песен, исполненных в Лас-Вегасе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Dead By Sunrise - Out Of Ashes: RSD 2024 (Translucent Black Ice) (0093624848738) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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