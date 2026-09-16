Pulp - More. (coloured) (0191402900156) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pulp - More. (coloured) (0191402900156) виниловая пластинка
Спустя почти 24 года легенды бритпопа Pulp возвращаются с новым альбомом "More.", который должен выйти 6 июня 2025 года. Альбом был записан и сведен в студии Orbb на Уолтемстоу, E17, Лондон. Вот что говорит Кокер о новом альбоме:: "Это первый альбом Pulp со времен “We Love Life” в 2001 году. Да, первый альбом Pulp за 24 года. Как это произошло? Итак, когда мы снова начали гастролировать в 2023 году, мы репетировали новую песню под названием “Hymn of the North” во время саундчеков и в конце концов сыграли ее в конце нашего второго вечера на Sheffield Arena. Это, казалось, открыло новые возможности: мы написали остальные песни для этого альбома в первой половине 2024 года. Пара из них - это возрождение идей прошлого века. Музыка к одной песне была написана Ричардом Хоули. Музыка для another была написана Джейсоном Баклом. Семья Ино исполняет бэк-вокал в песне. Струнные аранжировки написаны Ричардом Джонсом и исполняются коллективом Elysian. Альбом был записан Джеймсом Фордом в Уолтемстоу, Лондон, в течение 3 недель, начиная с 18 ноября 2024 года. Это самый короткий срок, который когда-либо требовался для записи альбома Pulp. Очевидно, что это было сделано заранее. Таковы факты. Мы надеемся, что вам понравится музыка. Она была написана и исполнена четырьмя людьми с Севера Англии при поддержке и подстрекательстве пяти других людей из разных уголков Британских островов. В процессе работы не участвовал ИИ. Этот альбом посвящен Стиву Макки. Это лучшее, что мы можем сделать. Спасибо, что выслушали.”
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