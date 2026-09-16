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Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка

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Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook 1982
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028145114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook 1982
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wham!–Young Guns (Go For It!), Adam Ant–Goody Two Shoes, ABC–The Look Of Love - PT.1, Spandau Ballet–Instinction (Edit), Haircut 100*–Love Plus One, Culture Club–Do You Really Want To Hurt Me, Duran Duran–Save A Prayer, Paul McCartney–Ebony And Ivory, Elton John–Blue Eyes, Lionel Richie–Truly (Album Version), Marvin Gaye–Sexual Healing, Bucks Fizz–My Camera Never Lies, Blondie–Island Of Lost Souls, Madness–Our House, Dexys Midnight Runners–Come On Eileen, Tears For Fears–Mad World, The Human Lea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – '82
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wham!–Young Guns (Go For It!), Adam Ant–Goody Two Shoes, ABC–The Look Of Love - PT.1, Spandau Ballet–Instinction (Edit), Haircut 100*–Love Plus One, Culture Club–Do You Really Want To Hurt Me, Duran Duran–Save A Prayer, Paul McCartney–Ebony And Ivory, Elton John–Blue Eyes, Lionel Richie–Truly (Album Version), Marvin Gaye–Sexual Healing, Bucks Fizz–My Camera Never Lies, Blondie–Island Of Lost Souls, Madness–Our House, Dexys Midnight Runners–Come On Eileen, Tears For Fears–Mad World, The Human League–Mirror Man, Visage–The Damned Don't Cry, Simple Minds–Promised You A Miracle, Ultravox–Reap The Wild Wind, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc), Soft Cell–Say Hello, Wave Goodbye (7" Single Version), Survivor–Eye Of The Tiger, Meat Loaf With Cher–Dead Ringer For Love, Pretenders*–Back On The Chain Gang, Steve Miller Band–Abracadabra, Christopher Cross–Arthur's Theme (Best That You Can Do), Foreigner–Waiting For A Girl Like You, Roxy Music–Avalon, ABBA–The Day Before You Came, Donna Summer–State Of Independence (7" Version), Shalamar–A Night To Remember, Irene Cara–Fame (Radio Edit), Boys Town Gang–Can't Take My Eyes Off You (Radio Edit), Rockers Revenge Feat. Donnie Calvin–Walking On Sunshine, Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team*–Buffalo Gals (Edit), The Jam–Town Called Malice, The Clash–Rock The Casbah, Bow Wow Wow–Go Wild In The Country, New Order–Temptation (7" Version), The Associates–Party Fears Two (Single Edit), The Stranglers–Golden Brown, Japan–Ghosts (Single Version), Clannad–Theme From Harry's Game

Отзывы о товаре Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028145114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook 1982
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wham!–Young Guns (Go For It!), Adam Ant–Goody Two Shoes, ABC–The Look Of Love - PT.1, Spandau Ballet–Instinction (Edit), Haircut 100*–Love Plus One, Culture Club–Do You Really Want To Hurt Me, Duran Duran–Save A Prayer, Paul McCartney–Ebony And Ivory, Elton John–Blue Eyes, Lionel Richie–Truly (Album Version), Marvin Gaye–Sexual Healing, Bucks Fizz–My Camera Never Lies, Blondie–Island Of Lost Souls, Madness–Our House, Dexys Midnight Runners–Come On Eileen, Tears For Fears–Mad World, The Human Lea
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – '82
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wham!–Young Guns (Go For It!), Adam Ant–Goody Two Shoes, ABC–The Look Of Love - PT.1, Spandau Ballet–Instinction (Edit), Haircut 100*–Love Plus One, Culture Club–Do You Really Want To Hurt Me, Duran Duran–Save A Prayer, Paul McCartney–Ebony And Ivory, Elton John–Blue Eyes, Lionel Richie–Truly (Album Version), Marvin Gaye–Sexual Healing, Bucks Fizz–My Camera Never Lies, Blondie–Island Of Lost Souls, Madness–Our House, Dexys Midnight Runners–Come On Eileen, Tears For Fears–Mad World, The Human League–Mirror Man, Visage–The Damned Don't Cry, Simple Minds–Promised You A Miracle, Ultravox–Reap The Wild Wind, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc), Soft Cell–Say Hello, Wave Goodbye (7" Single Version), Survivor–Eye Of The Tiger, Meat Loaf With Cher–Dead Ringer For Love, Pretenders*–Back On The Chain Gang, Steve Miller Band–Abracadabra, Christopher Cross–Arthur's Theme (Best That You Can Do), Foreigner–Waiting For A Girl Like You, Roxy Music–Avalon, ABBA–The Day Before You Came, Donna Summer–State Of Independence (7" Version), Shalamar–A Night To Remember, Irene Cara–Fame (Radio Edit), Boys Town Gang–Can't Take My Eyes Off You (Radio Edit), Rockers Revenge Feat. Donnie Calvin–Walking On Sunshine, Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team*–Buffalo Gals (Edit), The Jam–Town Called Malice, The Clash–Rock The Casbah, Bow Wow Wow–Go Wild In The Country, New Order–Temptation (7" Version), The Associates–Party Fears Two (Single Edit), The Stranglers–Golden Brown, Japan–Ghosts (Single Version), Clannad–Theme From Harry's Game
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Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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