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Joan Jett & The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joan Jett & The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка

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Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 1
Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 2
Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 3
Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 4
Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joan Jett, The Blackhearts
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 1
  • Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 2
  • Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 3
  • Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 4
  • Joan Jett &amp; The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711465
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588928611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joan Jett, The Blackhearts
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bad Reputation, Cherry Bomb, I Love Rock N' Roll, Crimson And Clover, Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah), Everyday People, Fake Friends, I Hate Myself For Loving You, Light Of Day, Love Is All Around, Any Weather (606 Version), Fresh Start
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joan Jett & The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bad Reputation, Cherry Bomb, I Love Rock N' Roll, Crimson And Clover, Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah), Everyday People, Fake Friends, I Hate Myself For Loving You, Light Of Day, Love Is All Around, Any Weather (606 Version), Fresh Start

Отзывы о товаре Joan Jett & The Blackhearts - Greatest Hits (0196588928611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588928611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joan Jett, The Blackhearts
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bad Reputation, Cherry Bomb, I Love Rock N' Roll, Crimson And Clover, Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah), Everyday People, Fake Friends, I Hate Myself For Loving You, Light Of Day, Love Is All Around, Any Weather (606 Version), Fresh Start
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bad Reputation, Cherry Bomb, I Love Rock N' Roll, Crimson And Clover, Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah), Everyday People, Fake Friends, I Hate Myself For Loving You, Light Of Day, Love Is All Around, Any Weather (606 Version), Fresh Start
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