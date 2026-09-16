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Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка

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Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка - фото 1
Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie
Альбом (сингл)
Sophie
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863167929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie
Альбом (сингл)
Sophie
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro (The Full Horror), Rawwwwww, Plunging Asymptote, The Dome‘s Protection, Reason Why, Live In My Truth, Why Lies, Do You Wanna Be Alive, Elegance, Berlin Nightmare, Gallop, One More Time, Exhilarate, Always And Forever, My Forever, Love Me Off Earth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка

Первый и последний посмертный альбом иконы электропопа SOPHIE. Лимитированное издание на черном виниле. Этот альбом был создан SOPHIE и некоторыми из ее любимых коллабораторов. Он был близок к завершению, когда она трагически ушла из жизни, и был с любовью доработан самыми близкими ей людьми. Будучи студийным менеджером SOPHIE и ее надежным партнером по диалогу на протяжении более десяти лет, Бенни Лонг сыграл важную роль в выпуске "Oil Of Every Pearl's Un-insides" и отвечал за мастеринг, производство и микширование. Затем в течение нескольких лет они вместе разрабатывали концепцию и производство этого последующего альбома, который Бенни с любовью завершил в соответствии с видением SOPHIE.

Отзывы о товаре Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863167929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie
Альбом (сингл)
Sophie
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro (The Full Horror), Rawwwwww, Plunging Asymptote, The Dome‘s Protection, Reason Why, Live In My Truth, Why Lies, Do You Wanna Be Alive, Elegance, Berlin Nightmare, Gallop, One More Time, Exhilarate, Always And Forever, My Forever, Love Me Off Earth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Первый и последний посмертный альбом иконы электропопа SOPHIE. Лимитированное издание на черном виниле. Этот альбом был создан SOPHIE и некоторыми из ее любимых коллабораторов. Он был близок к завершению, когда она трагически ушла из жизни, и был с любовью доработан самыми близкими ей людьми. Будучи студийным менеджером SOPHIE и ее надежным партнером по диалогу на протяжении более десяти лет, Бенни Лонг сыграл важную роль в выпуске "Oil Of Every Pearl's Un-insides" и отвечал за мастеринг, производство и микширование. Затем в течение нескольких лет они вместе разрабатывали концепцию и производство этого последующего альбома, который Бенни с любовью завершил в соответствии с видением SOPHIE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie - Sophie (5400863167929) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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