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Nirvana (UK) - Song Of Love & Praise (4040824092313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana (UK) - Song Of Love & Praise (4040824092313) виниловая пластинка

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Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Song Of Love & Praise
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana (UK) - Song Of Love &amp; Praise (4040824092313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711405
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Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Song Of Love & Praise
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rainbow Chaser, Please Believe Me, Lord Up Above, She's Lost It, Nova Sketch, Ad Lib, Pentecost Hotel, I Need Your Love Tonight, Will There Be Me, Stadium, Lazy Day Drift
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana (UK) - Song Of Love & Praise (4040824092313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainbow Chaser, Please Believe Me, Lord Up Above, She's Lost It, Nova Sketch, Ad Lib, Pentecost Hotel, I Need Your Love Tonight, Will There Be Me, Stadium, Lazy Day Drift



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nirvana (UK) - Song Of Love & Praise (4040824092313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Song Of Love & Praise
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rainbow Chaser, Please Believe Me, Lord Up Above, She's Lost It, Nova Sketch, Ad Lib, Pentecost Hotel, I Need Your Love Tonight, Will There Be Me, Stadium, Lazy Day Drift
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainbow Chaser, Please Believe Me, Lord Up Above, She's Lost It, Nova Sketch, Ad Lib, Pentecost Hotel, I Need Your Love Tonight, Will There Be Me, Stadium, Lazy Day Drift


Теги товара: Limited Edition
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