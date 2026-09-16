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Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка

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Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка - фото 1
Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Greatest
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка - фото 1
  • Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732742056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Greatest
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Cry Tonight, Only You, Radio, A Love Again, Time, Love Is Death, Celebrate, I'm Loosing You, So Close, Goodbye, I just Died in Your Arms, Don't Leave Me, Strangelove, Don't You Want Me, Twothousandnine, I Love You, Megamix (Megarobyx)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка

GREATEST собирает в хронологическом порядке все синглы и хиты итальянского музыканта и продюсера Роберто Дзанетти, который известен под сценическим именем Savage, выпущенные с 1983 года по сегодняшний день. Savage — один из величайших представителей жанра итало-диско. Его первый сингл Dont Cry Tonight, выпущенный в 1983 году, имел большой успех в Италии, а затем и по всей Европе. Второй сингл Only You стал подтверждением успеха и возвел Savage в ранг одного из самых известных артистов итало-диско. В качестве «бонус-трека» также включен неизданный Megamix, недавно сделанный в классическом стиле Megamix 80-х. Продюсером выступил Robyx, оригинальный продюсер всех треков в сборнике.

Отзывы о товаре Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732742056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Greatest
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Cry Tonight, Only You, Radio, A Love Again, Time, Love Is Death, Celebrate, I'm Loosing You, So Close, Goodbye, I just Died in Your Arms, Don't Leave Me, Strangelove, Don't You Want Me, Twothousandnine, I Love You, Megamix (Megarobyx)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
GREATEST собирает в хронологическом порядке все синглы и хиты итальянского музыканта и продюсера Роберто Дзанетти, который известен под сценическим именем Savage, выпущенные с 1983 года по сегодняшний день. Savage — один из величайших представителей жанра итало-диско. Его первый сингл Dont Cry Tonight, выпущенный в 1983 году, имел большой успех в Италии, а затем и по всей Европе. Второй сингл Only You стал подтверждением успеха и возвел Savage в ранг одного из самых известных артистов итало-диско. В качестве «бонус-трека» также включен неизданный Megamix, недавно сделанный в классическом стиле Megamix 80-х. Продюсером выступил Robyx, оригинальный продюсер всех треков в сборнике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savage - Greatest (coloured) (5021732742056) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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