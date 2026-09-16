Mark 'Oh - The Best Of (0194111018464) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark 'Oh
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 711366
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2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111018464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark 'Oh
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
United (Radio Short Mix), Scatman (Radio Short Mix), Tears Don't Lie (Original Short Mix), Stuck On You, Let This Party Never End, Fade To Grey, Because I Love You, Love Song (Original Short Mix), Never Stop That Feeling 2001 (Video Cut), Words (Radio Edit), Droste H?rst Du Mich (Original Short Version), The Sparrows And The Nightingales
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mark 'Oh - The Best Of (0194111018464) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: United (Radio Short Mix), Scatman (Radio Short Mix), Tears Don't Lie (Original Short Mix), Stuck On You, Let This Party Never End, Fade To Grey, Because I Love You, Love Song (Original Short Mix), Never Stop That Feeling 2001 (Video Cut), Words (Radio Edit), Droste H?rst Du Mich (Original Short Version), The Sparrows And The Nightingales
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111018464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark 'Oh
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
United (Radio Short Mix), Scatman (Radio Short Mix), Tears Don't Lie (Original Short Mix), Stuck On You, Let This Party Never End, Fade To Grey, Because I Love You, Love Song (Original Short Mix), Never Stop That Feeling 2001 (Video Cut), Words (Radio Edit), Droste H?rst Du Mich (Original Short Version), The Sparrows And The Nightingales
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: United (Radio Short Mix), Scatman (Radio Short Mix), Tears Don't Lie (Original Short Mix), Stuck On You, Let This Party Never End, Fade To Grey, Because I Love You, Love Song (Original Short Mix), Never Stop That Feeling 2001 (Video Cut), Words (Radio Edit), Droste H?rst Du Mich (Original Short Version), The Sparrows And The Nightingales
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Mark 'Oh - The Best Of (0194111018464) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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