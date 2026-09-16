Floating Opera - Floating Opera (0194111006850) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Floating Opera
Альбом (сингл)
Floating Opera
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 711353
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111006850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Floating Opera
Альбом (сингл)
Floating Opera
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Floating Opera, Pig Bee Trap, Ride In The Night, Transformation, Soul Man, Fading Heroes, Coming Home To You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Floating Opera - Floating Opera (0194111006850) виниловая пластинка
«Жёсткий гитарный рок отличается множеством соло и мощным продакшеном. Не обошлось и без нескольких обязательных баллад (.)», — пишет онлайн-журнал Cosmic Dreams At Play (1996). Они не ошибаются, но кое-чего всё же не хватает. Даже без сложных, замысловатых деталей «Floating Opera» всё ещё перекликается с прогрессивом семидесятых, хотя сегодня её, с другой стороны, можно было бы назвать прото-металом. Поклонники хэви-метала, например, заметят, что вокал Андреаса Ульбрихта в заглавном треке местами напоминает вокал Джей Ди Кимбалла из Omen. Слово «krautrock» в таком случае, пусть и с опозданием, в 1981 году, тоже может быть использовано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111006850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Floating Opera
Альбом (сингл)
Floating Opera
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Floating Opera, Pig Bee Trap, Ride In The Night, Transformation, Soul Man, Fading Heroes, Coming Home To You
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Жёсткий гитарный рок отличается множеством соло и мощным продакшеном. Не обошлось и без нескольких обязательных баллад (.)», — пишет онлайн-журнал Cosmic Dreams At Play (1996). Они не ошибаются, но кое-чего всё же не хватает. Даже без сложных, замысловатых деталей «Floating Opera» всё ещё перекликается с прогрессивом семидесятых, хотя сегодня её, с другой стороны, можно было бы назвать прото-металом. Поклонники хэви-метала, например, заметят, что вокал Андреаса Ульбрихта в заглавном треке местами напоминает вокал Джей Ди Кимбалла из Omen. Слово «krautrock» в таком случае, пусть и с опозданием, в 1981 году, тоже может быть использовано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Floating Opera - Floating Opera (0194111006850) виниловая пластинка – стоимость товара 2500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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