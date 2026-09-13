Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка
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Описание товара Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка
Альбом Deep Purple Greatest Hits, выпущенный в 2009 году, представляет собой сборник самых культовых песен легендарной группы. Альбом охватывает всю их карьеру и включает концертные версии классических хитов, таких как "Smoke on the Water", "Highway Star", "Child in Time" и "Black Night". Коллекция лучших хитов альбома включает в себя виртуозные гитарные соло, мощный вокал и динамичные клавишные риффы, которые сделали Deep Purple одним из пионеров этих жанров. Выпущенный ограниченным тиражом на черном виниле, тираж в 1500 экземпляров, является важным дополнением к коллекции рок-музыки для поклонников и новичков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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