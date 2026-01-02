Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray
Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришли на 3 дня раньше. Приятно лежит в руке, удобно. Спасибо. Все работает
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришли на 3 дня раньше. Приятно лежит в руке, удобно. Спасибо. Все работает