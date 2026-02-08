Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black
Xiaomi Redmi 15 RU 6/128Gb Black - сбалансированный смартфон с 6.9? FHD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 6s Gen 3 и конфигурацией 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Батарея 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки рассчитана на длительное время работы без подзарядки.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто проводит много времени в дороге: навигация, мессенджеры, соцсети, чтение и просмотр видео на большом экране. Запаса производительности достаточно для повседневных задач, большинства игр на адекватных настройках и комфортной работы интерфейса.
Камеры и повседневная съёмка
Основной блок 50 Мп + вспомогательный сенсор и 8-Мп фронтальная камера ориентированы на повседневные фото, съёмку документов и контента для соцсетей. Набор режимов (HDR, портрет, панорама, видео до 4K/2K в зависимости от региона) покрывает типовые сценарии съёмки.
Связь, память и удобство
Смартфон поддерживает 4G, Wi-Fi, NFC, оснащён разъёмом USB-C и слотом для карт памяти microSD до 2 ТБ, что упрощает расширение хранилища. Наличие сканера отпечатка, стандартного набора датчиков и HyperOS на базе Android 15 делает использование привычным и гибко настраиваемым.
Важные нюансы перед покупкой
Модель ориентирована на 4G-сети: для стриминга, соцсетей и навигации этого достаточно, но если планируется активное использование 5G, стоит учитывать отсутствие поддержки нового стандарта. Большой 6.9" экран удобен для чтения и видео, но может показаться крупным для маленькой ладони - полезно заранее оценить габариты и посадку в руке или чехле.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Xiaomi Redmi 15 RU 6/128Gb Black - сбалансированный смартфон с 6.9? FHD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 6s Gen 3 и конфигурацией 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Батарея 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки рассчитана на длительное время работы без подзарядки.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто проводит много времени в дороге: навигация, мессенджеры, соцсети, чтение и просмотр видео на большом экране. Запаса производительности достаточно для повседневных задач, большинства игр на адекватных настройках и комфортной работы интерфейса.
Камеры и повседневная съёмка
Основной блок 50 Мп + вспомогательный сенсор и 8-Мп фронтальная камера ориентированы на повседневные фото, съёмку документов и контента для соцсетей. Набор режимов (HDR, портрет, панорама, видео до 4K/2K в зависимости от региона) покрывает типовые сценарии съёмки.
Связь, память и удобство
Смартфон поддерживает 4G, Wi-Fi, NFC, оснащён разъёмом USB-C и слотом для карт памяти microSD до 2 ТБ, что упрощает расширение хранилища. Наличие сканера отпечатка, стандартного набора датчиков и HyperOS на базе Android 15 делает использование привычным и гибко настраиваемым.
Важные нюансы перед покупкой
Модель ориентирована на 4G-сети: для стриминга, соцсетей и навигации этого достаточно, но если планируется активное использование 5G, стоит учитывать отсутствие поддержки нового стандарта. Большой 6.9" экран удобен для чтения и видео, но может показаться крупным для маленькой ладони - полезно заранее оценить габариты и посадку в руке или чехле.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон пока не глючит, кстати да нету скрепки для извлечения сим карты,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал с обновлениями. Большая батарея, хороший процессор, низкая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка раньше срока.Работает,обновления приходят.
Достоинства:
Комментарий:
пока што только проверим посмотрим на дальнейшую работу
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,покупкой осталась довольна.Телефон хороший,ёмкая батарея,соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
первые впечатления положительные. настройка и проверка покажет. позже дополню
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон пока не глючит, кстати да нету скрепки для извлечения сим карты,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал с обновлениями. Большая батарея, хороший процессор, низкая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка раньше срока.Работает,обновления приходят.
Достоинства:
Комментарий:
пока што только проверим посмотрим на дальнейшую работу
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,покупкой осталась довольна.Телефон хороший,ёмкая батарея,соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
первые впечатления положительные. настройка и проверка покажет. позже дополню