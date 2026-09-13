Угловая шлифмашина KEYANG DG-852
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710434
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х11
Вес, кг.
3.19
Описание товара Угловая шлифмашина KEYANG DG-852
Угловая шлифмашина KEYANG DG-852 служит для выполнения отделочных работ на поверхностях из синтетической смолы, шифера, кирпича и мрамора. Подходит для шлифования железа, бронзы, алюминия, проточки, резки плитки и камня, зачистки мест сварки и удаления ржавчины.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб. 9 463 руб.1330 руб. в СплитПолировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)
-
В наличииЦена 5 470 руб. 7 098 руб.1368 руб. в СплитУглошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/ми...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитУШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7),...
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка о...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитШлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005...
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205...
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?,...
Угловая шлифмашина KEYANG DG-852 служит для выполнения отделочных работ на поверхностях из синтетической смолы, шифера, кирпича и мрамора. Подходит для шлифования железа, бронзы, алюминия, проточки, резки плитки и камня, зачистки мест сварки и удаления ржавчины.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина KEYANG DG-852 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифмашина KEYANG DG-852