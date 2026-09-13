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Пила сабельная KEYANG RS1300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная KEYANG RS1300

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Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 1
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 2
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 3
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 4
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 5
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 6
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 7
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 8
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 9
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 10
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 11
Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 1
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 2
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 3
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 4
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 5
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 6
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 7
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 8
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 9
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 10
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 11
  • Пила сабельная KEYANG RS1300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710431
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х13
Вес, кг.
6.05

Описание товара Пила сабельная KEYANG RS1300

Сабельная пила KEYANG RS1300 предназначена для пиления древесины, металла и труб. Инструмент обладает оптимальным набором функций для эффективной и точной работы.



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Отзывы о товаре Пила сабельная KEYANG RS1300




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила KEYANG RS1300 предназначена для пиления древесины, металла и труб. Инструмент обладает оптимальным набором функций для эффективной и точной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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