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Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A)

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Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 1
Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 2
Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 3
Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
белый
  • Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 1
  • Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 2
  • Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 3
  • Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710040
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Характеристики

Бренд
Apple
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A)

Кабель Apple A2795 — это высококачественный кабель с симметричным разъёмом USB Type-C. Он предназначен для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с соответствующим разъемом. Максимальная мощность зарядки в 60 Вт позволяет использовать кабель для зарядки мощных устройств, таких как ноутбуки или планшеты. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий при подключении устройств. Кабель совместим только с устройствами бренда Apple: iPhone, iPad и iPod. Благодаря своей универсальности, он станет незаменимым аксессуаром для любого пользователя техники Apple.

Отзывы о товаре Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Apple A2795 — это высококачественный кабель с симметричным разъёмом USB Type-C. Он предназначен для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с соответствующим разъемом. Максимальная мощность зарядки в 60 Вт позволяет использовать кабель для зарядки мощных устройств, таких как ноутбуки или планшеты. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий при подключении устройств. Кабель совместим только с устройствами бренда Apple: iPhone, iPad и iPod. Благодаря своей универсальности, он станет незаменимым аксессуаром для любого пользователя техники Apple.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Apple A2795 1м белый (MQKJ3ZM/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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