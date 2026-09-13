Прицел голографический Veber Wolf Reflex 128 HOLO
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Характеристики
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
28
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709928
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Характеристики
Бренд
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
28
Поле зрения, град / м на 100м
0
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Масса (без батареи), кг
0.26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х8
Вес, г.
500
Описание товара Прицел голографический Veber Wolf Reflex 128 HOLO
Оптический прицел Veber компактен и лёгок — масса всего 0,26 кг. Он надёжно работает даже в суровых условиях: диапазон рабочих температур от –25 до +40 °C и степень защиты IP67 гарантируют, что ни дождь, ни пыль ему не страшны. Простое крепление на планку Weaver от 40 мм делает установку быстрой и удобной. Прицельная метка типа Circle Dot (круг с точкой) обеспечивает быстрый захват цели при кратности увеличения 1. Прицел выдержит отдачу до 25 Дж, оставаясь точным после каждого выстрела. Диаметр посадочного кольца 25,4 мм подойдёт к большинству совместимых креплений.
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Бренд
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
28
Поле зрения, град / м на 100м
0
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Развернуть
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Масса (без батареи), кг
0.26
Страна производитель
Китай
Оптический прицел Veber компактен и лёгок — масса всего 0,26 кг. Он надёжно работает даже в суровых условиях: диапазон рабочих температур от –25 до +40 °C и степень защиты IP67 гарантируют, что ни дождь, ни пыль ему не страшны. Простое крепление на планку Weaver от 40 мм делает установку быстрой и удобной. Прицельная метка типа Circle Dot (круг с точкой) обеспечивает быстрый захват цели при кратности увеличения 1. Прицел выдержит отдачу до 25 Дж, оставаясь точным после каждого выстрела. Диаметр посадочного кольца 25,4 мм подойдёт к большинству совместимых креплений.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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