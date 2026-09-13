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Характеристики
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
90 мм — 93 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709953
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2
Оптический прицел Veber с посадочным диаметром 30 мм — выбор для тех, кто ценит надёжность и мощность. Увеличение 15 крат обеспечивает детальную видимость на дальних дистанциях, а объектив 44 мм даёт яркость и чёткое изображение даже при слабом освещении. Крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость с популярными основанием, быстрое и прочное фиксирование. Прицельная метка Mil-Dot (мильные точки) помогает точно рассчитывать поправки на дистанции и ветер — идеальное решение для стрельбы по разным целям. Ударная стойкость до 10000 Дж допускает использование с самым мощным оружием. Прицел надёжен при температуре от -10 до +50 °C, а высокая степень защиты IPX7 позволяет не бояться дождя и влаги. Длина 325 мм делает модель удобной для разных видов установки, без лишнего веса и габаритов.
Оптический прицел Veber с посадочным диаметром 30 мм — выбор для тех, кто ценит надёжность и мощность. Увеличение 15 крат обеспечивает детальную видимость на дальних дистанциях, а объектив 44 мм даёт яркость и чёткое изображение даже при слабом освещении. Крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость с популярными основанием, быстрое и прочное фиксирование. Прицельная метка Mil-Dot (мильные точки) помогает точно рассчитывать поправки на дистанции и ветер — идеальное решение для стрельбы по разным целям. Ударная стойкость до 10000 Дж допускает использование с самым мощным оружием. Прицел надёжен при температуре от -10 до +50 °C, а высокая степень защиты IPX7 позволяет не бояться дождя и влаги. Длина 325 мм делает модель удобной для разных видов установки, без лишнего веса и габаритов.
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