Top.Mail.Ru
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 11
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 12
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
90 мм — 93 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 11
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 12
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709953
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
90 мм — 93 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/- 2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2

Оптический прицел Veber с посадочным диаметром 30 мм — выбор для тех, кто ценит надёжность и мощность. Увеличение 15 крат обеспечивает детальную видимость на дальних дистанциях, а объектив 44 мм даёт яркость и чёткое изображение даже при слабом освещении. Крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость с популярными основанием, быстрое и прочное фиксирование. Прицельная метка Mil-Dot (мильные точки) помогает точно рассчитывать поправки на дистанции и ветер — идеальное решение для стрельбы по разным целям. Ударная стойкость до 10000 Дж допускает использование с самым мощным оружием. Прицел надёжен при температуре от -10 до +50 °C, а высокая степень защиты IPX7 позволяет не бояться дождя и влаги. Длина 325 мм делает модель удобной для разных видов установки, без лишнего веса и габаритов.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
90 мм — 93 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/- 2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
325
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber с посадочным диаметром 30 мм — выбор для тех, кто ценит надёжность и мощность. Увеличение 15 крат обеспечивает детальную видимость на дальних дистанциях, а объектив 44 мм даёт яркость и чёткое изображение даже при слабом освещении. Крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость с популярными основанием, быстрое и прочное фиксирование. Прицельная метка Mil-Dot (мильные точки) помогает точно рассчитывать поправки на дистанции и ветер — идеальное решение для стрельбы по разным целям. Ударная стойкость до 10000 Дж допускает использование с самым мощным оружием. Прицел надёжен при температуре от -10 до +50 °C, а высокая степень защиты IPX7 позволяет не бояться дождя и влаги. Длина 325 мм делает модель удобной для разных видов установки, без лишнего веса и габаритов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-15x44 SF MR2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...