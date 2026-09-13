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Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709937
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Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IFR
Оптический прицел BRITE — выбор для тех, кто ценит точность при любой погоде. Благодаря степени защиты IPX7 прицел не боится влаги — даже ливень ему не страшен. Компактная длина 264 мм делает его удобным для установки на разные типы оружия, а универсальный посадочный диаметр в 30 мм обеспечивает надежную фиксацию. Увеличение в 6 крат позволяет легко брать на мушку и близкие, и отдалённые цели, а светосильная линза с диаметром объектива 24 мм даёт хорошую чёткость изображения. Простой крест Duplex обеспечивает быстрое и интуитивное наведение. Такой прицел стабильно работает в диапазоне температур от -25 до +40 °C — надёжен как зимой, так и летом. Крепление на планку Weaver от 40 мм даст свободу в выборе платформы.
Оптический прицел BRITE — выбор для тех, кто ценит точность при любой погоде. Благодаря степени защиты IPX7 прицел не боится влаги — даже ливень ему не страшен. Компактная длина 264 мм делает его удобным для установки на разные типы оружия, а универсальный посадочный диаметр в 30 мм обеспечивает надежную фиксацию. Увеличение в 6 крат позволяет легко брать на мушку и близкие, и отдалённые цели, а светосильная линза с диаметром объектива 24 мм даёт хорошую чёткость изображения. Простой крест Duplex обеспечивает быстрое и интуитивное наведение. Такой прицел стабильно работает в диапазоне температур от -25 до +40 °C — надёжен как зимой, так и летом. Крепление на планку Weaver от 40 мм даст свободу в выборе платформы.
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