Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
94-95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Crosshair (Тонкое перекрестие)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709948
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG
Оптический прицел Veber сочетает компактные размеры с высокой функциональностью. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает универсальность крепления, а легкий вес (всего 0,47 кг) не перегружает вашу винтовку. Благодаря восьмикратному увеличению и объективу 24 мм вы с лёгкостью рассмотрите детали цели даже на значительном удалении.
Прицел создан для суровых условий: ему не страшны удары до 15 Дж и любые капризы погоды — степень защиты IP67 позволяет использовать его при сырости, пыли и дожде, а рабочий диапазон температур от -25 до +40 °C расширяет границы использования зимой и летом. Отсутствие параллакса на дистанции 90 метров даёт уверенную точность выстрела, а тонкое перекрестие Crosshair помогает мгновенно навести прицел. Оптимальный размер окуляра 37 мм обеспечивает комфорт наблюдения, а крепление на планку Weaver от 40 мм — надёжную установку.
Оптический прицел Veber сочетает компактные размеры с высокой функциональностью. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает универсальность крепления, а легкий вес (всего 0,47 кг) не перегружает вашу винтовку. Благодаря восьмикратному увеличению и объективу 24 мм вы с лёгкостью рассмотрите детали цели даже на значительном удалении.
Прицел создан для суровых условий: ему не страшны удары до 15 Дж и любые капризы погоды — степень защиты IP67 позволяет использовать его при сырости, пыли и дожде, а рабочий диапазон температур от -25 до +40 °C расширяет границы использования зимой и летом. Отсутствие параллакса на дистанции 90 метров даёт уверенную точность выстрела, а тонкое перекрестие Crosshair помогает мгновенно навести прицел. Оптимальный размер окуляра 37 мм обеспечивает комфорт наблюдения, а крепление на планку Weaver от 40 мм — надёжную установку.
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG