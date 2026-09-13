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Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG

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Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 1
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 2
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 3
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 4
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 5
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 6
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 7
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 8
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 9
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 10
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 11
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 12
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 13
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 14
Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
94-95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Crosshair (Тонкое перекрестие)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 1
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 2
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 3
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 4
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 5
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 6
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 7
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 8
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 9
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 10
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 11
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 12
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 13
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 14
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709948
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
94-95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Crosshair (Тонкое перекрестие)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
37
Ударная стойкость, Джоулей
15
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
90
Масса (без батареи), кг
0.47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х9х8
Вес, г.
700

Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG

Оптический прицел Veber сочетает компактные размеры с высокой функциональностью. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает универсальность крепления, а легкий вес (всего 0,47 кг) не перегружает вашу винтовку. Благодаря восьмикратному увеличению и объективу 24 мм вы с лёгкостью рассмотрите детали цели даже на значительном удалении. Прицел создан для суровых условий: ему не страшны удары до 15 Дж и любые капризы погоды — степень защиты IP67 позволяет использовать его при сырости, пыли и дожде, а рабочий диапазон температур от -25 до +40 °C расширяет границы использования зимой и летом. Отсутствие параллакса на дистанции 90 метров даёт уверенную точность выстрела, а тонкое перекрестие Crosshair помогает мгновенно навести прицел. Оптимальный размер окуляра 37 мм обеспечивает комфорт наблюдения, а крепление на планку Weaver от 40 мм — надёжную установку.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 1-8x24 TSS RG




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
94-95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Crosshair (Тонкое перекрестие)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
37
Ударная стойкость, Джоулей
15
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
90
Масса (без батареи), кг
0.47
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber сочетает компактные размеры с высокой функциональностью. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает универсальность крепления, а легкий вес (всего 0,47 кг) не перегружает вашу винтовку. Благодаря восьмикратному увеличению и объективу 24 мм вы с лёгкостью рассмотрите детали цели даже на значительном удалении. Прицел создан для суровых условий: ему не страшны удары до 15 Дж и любые капризы погоды — степень защиты IP67 позволяет использовать его при сырости, пыли и дожде, а рабочий диапазон температур от -25 до +40 °C расширяет границы использования зимой и летом. Отсутствие параллакса на дистанции 90 метров даёт уверенную точность выстрела, а тонкое перекрестие Crosshair помогает мгновенно навести прицел. Оптимальный размер окуляра 37 мм обеспечивает комфорт наблюдения, а крепление на планку Weaver от 40 мм — надёжную установку.
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Доставка
Отзывы


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