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Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR

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Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 1
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 2
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 3
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 4
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 5
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 6
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 7
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 8
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 9
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 10
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 11
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 12
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 13
Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 1
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 2
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 3
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 4
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 5
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 6
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 7
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 8
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 9
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 10
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 11
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 12
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 13
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709935
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Характеристики

Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
282
Масса (без батареи), кг
0.48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR

Оптический прицел BRITE компактный и лёгкий — его длина всего 282 мм, так что он не утяжелит ваш обвес и не займет лишнего места на оружии. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает уверенное крепление, а монтаж на планку Weaver от 40 мм открывает широкие возможности для установки. С объективом 24 мм внутрь попадает достаточно света для чёткой картинки, даже при максимальном 10-кратном увеличении. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) удобна для быстрого наведения на цель — вы не промахнётесь даже в динамичных ситуациях. Степень защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость: прицел не подведёт на охоте или стрельбище в любую погоду. Рабочий диапазон температур –25…+40 °C — этот прицел готов к испытаниям любой русской зимы или знойного лета.

Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR




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Характеристики
Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
282
Масса (без батареи), кг
0.48
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел BRITE компактный и лёгкий — его длина всего 282 мм, так что он не утяжелит ваш обвес и не займет лишнего места на оружии. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает уверенное крепление, а монтаж на планку Weaver от 40 мм открывает широкие возможности для установки. С объективом 24 мм внутрь попадает достаточно света для чёткой картинки, даже при максимальном 10-кратном увеличении. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) удобна для быстрого наведения на цель — вы не промахнётесь даже в динамичных ситуациях. Степень защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость: прицел не подведёт на охоте или стрельбище в любую погоду. Рабочий диапазон температур –25…+40 °C — этот прицел готов к испытаниям любой русской зимы или знойного лета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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