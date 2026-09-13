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Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR

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Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 1
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 2
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 3
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 4
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 5
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 6
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 7
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 8
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 9
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 10
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 11
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 12
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 13
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 14
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 15
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 16
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 1
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 2
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 3
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 4
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 5
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 6
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 7
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 8
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 9
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 10
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 11
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 12
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 13
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 14
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 15
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 16
  • Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709945
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Характеристики

Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Отсутствие параллакса, м
10
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
343
Масса (без батареи), кг
0.715
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х14х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR

Оптический прицел BRITE создан для требовательных стрелков. Благодаря максимальному увеличению 16х вы видите цель в деталях даже на большом расстоянии. Крупный объектив 50 мм собирает больше света — картинка остаётся яркой даже в пасмурную погоду и на рассвете. Система защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость и уверенность в любой непогоде. Работает при температурах от –25 до +40 °C, не подведёт и в зимних морозах, и в летнюю жару. Компактная длина 343 мм и вес всего 0,715 кг делают этот прицел весьма манёвренным. Посадочный диаметр 30 мм отлично подходит для установки на серьёзное оружие, а надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует прочную фиксацию. Без параллакса на 10 метрах — быстрое и точное наведение без лишних поправок. Конструкция прицельной метки Circle Dot (Круг с точкой) помогает максимально быстро совместить перекрестье с целью, идеально подходит для динамичной стрельбы.

Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR




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Характеристики
Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Отсутствие параллакса, м
10
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
343
Масса (без батареи), кг
0.715
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел BRITE создан для требовательных стрелков. Благодаря максимальному увеличению 16х вы видите цель в деталях даже на большом расстоянии. Крупный объектив 50 мм собирает больше света — картинка остаётся яркой даже в пасмурную погоду и на рассвете. Система защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость и уверенность в любой непогоде. Работает при температурах от –25 до +40 °C, не подведёт и в зимних морозах, и в летнюю жару. Компактная длина 343 мм и вес всего 0,715 кг делают этот прицел весьма манёвренным. Посадочный диаметр 30 мм отлично подходит для установки на серьёзное оружие, а надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует прочную фиксацию. Без параллакса на 10 метрах — быстрое и точное наведение без лишних поправок. Конструкция прицельной метки Circle Dot (Круг с точкой) помогает максимально быстро совместить перекрестье с целью, идеально подходит для динамичной стрельбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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