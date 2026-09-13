Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709945
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR
Оптический прицел BRITE создан для требовательных стрелков. Благодаря максимальному увеличению 16х вы видите цель в деталях даже на большом расстоянии. Крупный объектив 50 мм собирает больше света — картинка остаётся яркой даже в пасмурную погоду и на рассвете. Система защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость и уверенность в любой непогоде. Работает при температурах от –25 до +40 °C, не подведёт и в зимних морозах, и в летнюю жару.
Компактная длина 343 мм и вес всего 0,715 кг делают этот прицел весьма манёвренным. Посадочный диаметр 30 мм отлично подходит для установки на серьёзное оружие, а надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует прочную фиксацию. Без параллакса на 10 метрах — быстрое и точное наведение без лишних поправок. Конструкция прицельной метки Circle Dot (Круг с точкой) помогает максимально быстро совместить перекрестье с целью, идеально подходит для динамичной стрельбы.
Оптический прицел BRITE создан для требовательных стрелков. Благодаря максимальному увеличению 16х вы видите цель в деталях даже на большом расстоянии. Крупный объектив 50 мм собирает больше света — картинка остаётся яркой даже в пасмурную погоду и на рассвете. Система защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость и уверенность в любой непогоде. Работает при температурах от –25 до +40 °C, не подведёт и в зимних морозах, и в летнюю жару.
Компактная длина 343 мм и вес всего 0,715 кг делают этот прицел весьма манёвренным. Посадочный диаметр 30 мм отлично подходит для установки на серьёзное оружие, а надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует прочную фиксацию. Без параллакса на 10 метрах — быстрое и точное наведение без лишних поправок. Конструкция прицельной метки Circle Dot (Круг с точкой) помогает максимально быстро совместить перекрестье с целью, идеально подходит для динамичной стрельбы.
Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE WA8X 2-16X50 SF IR