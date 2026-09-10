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Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник

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Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 11
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 12
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 13
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 14
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 15
Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
110 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 11
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 12
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 13
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 14
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 15
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391858
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
110 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/- 3
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
110
Масса (без батареи), кг
0.51
Размеры в упаковке, см
34х10х8
Вес, г.
800

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник

Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 — прицел популярной серии Veber Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 6х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot – перекрестие c подсвечивающимися кольцом и точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела (размеры прицельной сетки на изображении указаны на максимальной кратности).

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
110 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/- 3
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
110
Масса (без батареи), кг
0.51
Описание
Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 — прицел популярной серии Veber Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 6х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot – перекрестие c подсвечивающимися кольцом и точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела (размеры прицельной сетки на изображении указаны на максимальной кратности).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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