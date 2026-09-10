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Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
110 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391858
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник
Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 — прицел популярной серии Veber Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 6х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot – перекрестие c подсвечивающимися кольцом и точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела (размеры прицельной сетки на изображении указаны на максимальной кратности).
Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 — прицел популярной серии Veber Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 6х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Veber Wolf 1-6х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot – перекрестие c подсвечивающимися кольцом и точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела (размеры прицельной сетки на изображении указаны на максимальной кратности).
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