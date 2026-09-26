Прицел оптический FALKE TAC 1-6x24
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100-88 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615648
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100-88 мм
Электропитание / Батарея
CR2032
Размеры в упаковке, см
38х11х9
Вес, г.
100
Описание товара Прицел оптический FALKE TAC 1-6x24
Кратность 1–6х, объектив 24 мм, полное оптическое просветление FMC, прицельная сетка во второй фокальной плоскости, подсветка 11 ступеней. Защита от пыли и влаги IP67, азотозаполненный корпус. Для огнестрельного оружия с дульной энергией до 4400 Дж и пневматического – до 15 Дж
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Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100-88 мм
Электропитание / Батарея
CR2032
Кратность 1–6х, объектив 24 мм, полное оптическое просветление FMC, прицельная сетка во второй фокальной плоскости, подсветка 11 ступеней. Защита от пыли и влаги IP67, азотозаполненный корпус. Для огнестрельного оружия с дульной энергией до 4400 Дж и пневматического – до 15 Дж
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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