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Характеристики
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Duplex (Простой крест)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709939
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Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR
Оптический прицел BRITE с восьмикратным увеличением и объективом 24 мм создан для тех, кто ценит детали и точность на расстоянии. Компактная длина 267 мм позволяет легко устанавливать его даже на небольших платформах, а крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность и простоту фиксации. Посадочный диаметр 30 мм делает прицел совместимым с широким ассортиментом крепёжных колец. Влагозащита IPX7 гарантирует надёжную работу прицела в самых суровых погодных условиях — ни дождь, ни сырость не станут помехой. Прицельная метка Crosshair (тонкое перекрестие) будет особенно удобна для точных выстрелов и работы с малогабаритными целями. Уверенная работа прицела сохраняется даже при экстремальных температурах — от –25 до +40 °C.
Оптический прицел BRITE с восьмикратным увеличением и объективом 24 мм создан для тех, кто ценит детали и точность на расстоянии. Компактная длина 267 мм позволяет легко устанавливать его даже на небольших платформах, а крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность и простоту фиксации. Посадочный диаметр 30 мм делает прицел совместимым с широким ассортиментом крепёжных колец. Влагозащита IPX7 гарантирует надёжную работу прицела в самых суровых погодных условиях — ни дождь, ни сырость не станут помехой. Прицельная метка Crosshair (тонкое перекрестие) будет особенно удобна для точных выстрелов и работы с малогабаритными целями. Уверенная работа прицела сохраняется даже при экстремальных температурах — от –25 до +40 °C.
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