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Характеристики
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709934
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Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IFR
Оптический прицел BRITE создан для тех, кто ценит уверенность в любой погоде. При длине 282 мм он остаётся компактным, не утяжеляя оружие. Увеличение 10 крат и объектив 24 мм помогут рассмотреть детали на значительном расстоянии — идеальный вариант для средних и дальних дистанций. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) обеспечивает быстрое и точное наведение на цель. Посадочный диаметр 30 мм упрощает установку, а крепление на планку Weaver от 40 мм делает прицел универсальным решением для большинства современных платформ. Надёжная степень защиты IPX7 позволяет использовать прицел даже при сильном дожде. Рабочая температура от -25 до +40 °C гарантирует стабильную работу в суровых погодных условиях.
Оптический прицел BRITE создан для тех, кто ценит уверенность в любой погоде. При длине 282 мм он остаётся компактным, не утяжеляя оружие. Увеличение 10 крат и объектив 24 мм помогут рассмотреть детали на значительном расстоянии — идеальный вариант для средних и дальних дистанций. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) обеспечивает быстрое и точное наведение на цель. Посадочный диаметр 30 мм упрощает установку, а крепление на планку Weaver от 40 мм делает прицел универсальным решением для большинства современных платформ. Надёжная степень защиты IPX7 позволяет использовать прицел даже при сильном дожде. Рабочая температура от -25 до +40 °C гарантирует стабильную работу в суровых погодных условиях.
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