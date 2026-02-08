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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black

28 Отзывы
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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 11
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 12
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 13
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 14
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 15
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 11
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 12
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 13
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 14
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 15
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
10 330 руб.  16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708443
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black

Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.

Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.

Производительность без компромиссов

Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной  — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.

Фотовозможности

Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.

Автономность

Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефое. всё пришло целое, в комплекте чехол и плёнка наклеена уже защитная. зарядник 33вт. заряжает за 2 часа до 100%. очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка заказа раньше указанного срока. Муж телефоном остался оооочень довольный. Телефон был заряжен на 60%.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Удобен в использовании. Большой объем памяти. Сыну подарили на день рождения.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон пользуемся этой линейкой уже давно,телефон пришёл целый в комплекте чехол,зарядка,на экране наклеена плёнка.Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сослан Б.

Достоинства:


Комментарий:
всем здарова, значит получается смартфон норм, большеватый, камеры тоже норм для меня без изысков, не тормозит пока ну он новый, заряд держит, всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
пришло целое. четыре дня в эксплуатации . пока все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за упаковку. Качество -- время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Пришел в заводской коробке и пленке. В комплекте блок и кабель зарядки, хороший силиконовый чехол в чёрном цвете. Первые впечатления очень хорошие. Работает шустро, экран большой и яркий. Тормозов пока не наблюдаю. Брал дочери в подарок, дочка довольна. К wi-fi подключается и держит стабильно. Камера хорошая, даже в сумерках картинка четкая.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, телефон работает, зарядка, чехол в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Пришёл целый, хорошо упакованный. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает, замечаний нет.... пришёл хорошо упакованый (в заводской упаковке) пользуюсь третий месяц. фото получаются хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный покупали на подарок ребенка очень доволен спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
тел действительно хороший в смысле соотношения цена - качество!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Вадим Н.

Достоинства:


Комментарий:
уже четвёртый покупаю у этого продавца, идеальный подарок с великолепной ценой
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный, рекомендую!!! брала маме, она довольна
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал отцу, телефон отличный, автономность на высоте, все работает быстро, очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Фадис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В своей ценовой категории смартфон приличный.Я не привередливый,брал из соотношения цены и качества.Не прогадал.Пришел быстро,в целости и сохранности.Комплектация полная.Осваиваю.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.

Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.

Производительность без компромиссов

Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной  — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.

Фотовозможности

Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.

Автономность

Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефое. всё пришло целое, в комплекте чехол и плёнка наклеена уже защитная. зарядник 33вт. заряжает за 2 часа до 100%. очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка заказа раньше указанного срока. Муж телефоном остался оооочень довольный. Телефон был заряжен на 60%.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Удобен в использовании. Большой объем памяти. Сыну подарили на день рождения.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон пользуемся этой линейкой уже давно,телефон пришёл целый в комплекте чехол,зарядка,на экране наклеена плёнка.Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сослан Б.

Достоинства:


Комментарий:
всем здарова, значит получается смартфон норм, большеватый, камеры тоже норм для меня без изысков, не тормозит пока ну он новый, заряд держит, всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
пришло целое. четыре дня в эксплуатации . пока все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за упаковку. Качество -- время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Пришел в заводской коробке и пленке. В комплекте блок и кабель зарядки, хороший силиконовый чехол в чёрном цвете. Первые впечатления очень хорошие. Работает шустро, экран большой и яркий. Тормозов пока не наблюдаю. Брал дочери в подарок, дочка довольна. К wi-fi подключается и держит стабильно. Камера хорошая, даже в сумерках картинка четкая.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, телефон работает, зарядка, чехол в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Пришёл целый, хорошо упакованный. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает, замечаний нет.... пришёл хорошо упакованый (в заводской упаковке) пользуюсь третий месяц. фото получаются хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный покупали на подарок ребенка очень доволен спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
тел действительно хороший в смысле соотношения цена - качество!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Вадим Н.

Достоинства:


Комментарий:
уже четвёртый покупаю у этого продавца, идеальный подарок с великолепной ценой
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный, рекомендую!!! брала маме, она довольна
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал отцу, телефон отличный, автономность на высоте, все работает быстро, очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Фадис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В своей ценовой категории смартфон приличный.Я не привередливый,брал из соотношения цены и качества.Не прогадал.Пришел быстро,в целости и сохранности.Комплектация полная.Осваиваю.


Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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