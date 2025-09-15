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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black

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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 1
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 7
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 10
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 17
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40C
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 3
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  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
9 480 руб.  14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708336
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
787
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black

Сбалансированный смартфон Tecno SPARK 40C для повседневного пользования с искусственным интеллектом TECNO AI. Tecno SPARK 40C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Долгую работу смартфона гарантирует аккумулятор 6 000 мАч с высокой энергоэффективностью, что особенно важно для активных пользователей. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяет восстановить уровень заряда, минимизируя время ожидания. Tecno SPARK 40C оснащён 6.67” HD+ IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что демонстрирует плавность изображения при прокрутке меню и в динамичном контенте. Яркость 700 нит и насыщенные естественные цвета обеспечивают высокое качество изображения даже в солнечный день. Двойные стереодинамики с объёмным звучанием DTS создают эффект полного погружения в контент. Также смартфон поддерживает беспроводное подключение наушников через Bluetooth 5.4, и проводное с помощью разъёма Mini Jack 3.5 мм. Искусственный интеллект TECNO AI делает смартфон по-настоящему умным помощником — голосовой ассистент Ella понимает команды на русском языке: от редактирования фото до вызова такси. С помощью множества других функций TECNO AI можно генерировать и править тексты, искать информацию. как в памяти устройства, так и в интернете. Tecno SPARK 40C сочетает удобство и надежность: его эргономичный корпус со скругленными углами комфортно лежит в руке и идеально подходит для управления одной рукой, при этом прочная конструкция выдерживает падения с высоты до 1.5 метра. Защита по стандарту IP64 надежно оберегает устройство от пыли и случайных брызг.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, упаковка заводская, в ближайшее время посмотрю, как работает, хотелось не дорогой, но быстрый и с хорошим звуком, по отзывам вроде хороший.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее! Стоит своих денег. И пусть Китай или ещё какие нибудь доводы второстепенные, но сейчас работает на ура. Время покажет на сколько хватит. В целом доволен!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали мужу,он остался доволен .Видео и фото отличные.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смарт.,бюджетный,для работы то,что надо.спасибо всем.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Поучила телефон очень довольна покупкой довольна качеством.Как раз с него и пишу отзыв спасибо продавцу. Пришёл быстро.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Михаил Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает \"из коробки\". Будет что-то новое, напишу.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом рабочий аппарат, но имеется ряд недостатков ПО. Например, обрезал мне часть названий контактов в вацапе. Батареи на день хватает, честные 13Мп
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подарили телефон ребенку. Довольный, телефон обычный, хороший чехол, проблем с работой или скоростью - не наблюдал
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
самая отвратительная покупка из всех возможных. внешне вроде не плох, стоимость низкая, что и привлекло. Но чтобы им пользоваться, надо быть гуру настроек или хакером. чтобы отключить голосовой помощник и прочие лишние функции ушло несколько часов и литр водки. по итогу отдал сыну, ибо пользоваться им невозможно. не рекомендую данное устройство к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
иван к.

Достоинства:


Комментарий:
все чётко работает особенно понравилась комплектация товара чехол не прозрачный а темный из хорошего материала



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
787
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Сбалансированный смартфон Tecno SPARK 40C для повседневного пользования с искусственным интеллектом TECNO AI. Tecno SPARK 40C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Долгую работу смартфона гарантирует аккумулятор 6 000 мАч с высокой энергоэффективностью, что особенно важно для активных пользователей. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяет восстановить уровень заряда, минимизируя время ожидания. Tecno SPARK 40C оснащён 6.67” HD+ IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что демонстрирует плавность изображения при прокрутке меню и в динамичном контенте. Яркость 700 нит и насыщенные естественные цвета обеспечивают высокое качество изображения даже в солнечный день. Двойные стереодинамики с объёмным звучанием DTS создают эффект полного погружения в контент. Также смартфон поддерживает беспроводное подключение наушников через Bluetooth 5.4, и проводное с помощью разъёма Mini Jack 3.5 мм. Искусственный интеллект TECNO AI делает смартфон по-настоящему умным помощником — голосовой ассистент Ella понимает команды на русском языке: от редактирования фото до вызова такси. С помощью множества других функций TECNO AI можно генерировать и править тексты, искать информацию. как в памяти устройства, так и в интернете. Tecno SPARK 40C сочетает удобство и надежность: его эргономичный корпус со скругленными углами комфортно лежит в руке и идеально подходит для управления одной рукой, при этом прочная конструкция выдерживает падения с высоты до 1.5 метра. Защита по стандарту IP64 надежно оберегает устройство от пыли и случайных брызг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, упаковка заводская, в ближайшее время посмотрю, как работает, хотелось не дорогой, но быстрый и с хорошим звуком, по отзывам вроде хороший.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее! Стоит своих денег. И пусть Китай или ещё какие нибудь доводы второстепенные, но сейчас работает на ура. Время покажет на сколько хватит. В целом доволен!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали мужу,он остался доволен .Видео и фото отличные.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смарт.,бюджетный,для работы то,что надо.спасибо всем.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Поучила телефон очень довольна покупкой довольна качеством.Как раз с него и пишу отзыв спасибо продавцу. Пришёл быстро.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Михаил Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает \"из коробки\". Будет что-то новое, напишу.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом рабочий аппарат, но имеется ряд недостатков ПО. Например, обрезал мне часть названий контактов в вацапе. Батареи на день хватает, честные 13Мп
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подарили телефон ребенку. Довольный, телефон обычный, хороший чехол, проблем с работой или скоростью - не наблюдал
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
самая отвратительная покупка из всех возможных. внешне вроде не плох, стоимость низкая, что и привлекло. Но чтобы им пользоваться, надо быть гуру настроек или хакером. чтобы отключить голосовой помощник и прочие лишние функции ушло несколько часов и литр водки. по итогу отдал сыну, ибо пользоваться им невозможно. не рекомендую данное устройство к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
иван к.

Достоинства:


Комментарий:
все чётко работает особенно понравилась комплектация товара чехол не прозрачный а темный из хорошего материала


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