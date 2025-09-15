Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black
Сбалансированный смартфон Tecno SPARK 40C для повседневного пользования с искусственным интеллектом TECNO AI. Tecno SPARK 40C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Долгую работу смартфона гарантирует аккумулятор 6 000 мАч с высокой энергоэффективностью, что особенно важно для активных пользователей. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяет восстановить уровень заряда, минимизируя время ожидания. Tecno SPARK 40C оснащён 6.67” HD+ IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что демонстрирует плавность изображения при прокрутке меню и в динамичном контенте. Яркость 700 нит и насыщенные естественные цвета обеспечивают высокое качество изображения даже в солнечный день. Двойные стереодинамики с объёмным звучанием DTS создают эффект полного погружения в контент. Также смартфон поддерживает беспроводное подключение наушников через Bluetooth 5.4, и проводное с помощью разъёма Mini Jack 3.5 мм. Искусственный интеллект TECNO AI делает смартфон по-настоящему умным помощником — голосовой ассистент Ella понимает команды на русском языке: от редактирования фото до вызова такси. С помощью множества других функций TECNO AI можно генерировать и править тексты, искать информацию. как в памяти устройства, так и в интернете. Tecno SPARK 40C сочетает удобство и надежность: его эргономичный корпус со скругленными углами комфортно лежит в руке и идеально подходит для управления одной рукой, при этом прочная конструкция выдерживает падения с высоты до 1.5 метра. Защита по стандарту IP64 надежно оберегает устройство от пыли и случайных брызг.
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Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, упаковка заводская, в ближайшее время посмотрю, как работает, хотелось не дорогой, но быстрый и с хорошим звуком, по отзывам вроде хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее! Стоит своих денег. И пусть Китай или ещё какие нибудь доводы второстепенные, но сейчас работает на ура. Время покажет на сколько хватит. В целом доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Покупали мужу,он остался доволен .Видео и фото отличные.
Достоинства:
Комментарий:
отличный смарт.,бюджетный,для работы то,что надо.спасибо всем.
Достоинства:
Комментарий:
Поучила телефон очень довольна покупкой довольна качеством.Как раз с него и пишу отзыв спасибо продавцу. Пришёл быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает \"из коробки\". Будет что-то новое, напишу.
Достоинства:
Комментарий:
в целом рабочий аппарат, но имеется ряд недостатков ПО. Например, обрезал мне часть названий контактов в вацапе. Батареи на день хватает, честные 13Мп
Достоинства:
Комментарий:
Подарили телефон ребенку. Довольный, телефон обычный, хороший чехол, проблем с работой или скоростью - не наблюдал
Достоинства:
Комментарий:
самая отвратительная покупка из всех возможных. внешне вроде не плох, стоимость низкая, что и привлекло. Но чтобы им пользоваться, надо быть гуру настроек или хакером. чтобы отключить голосовой помощник и прочие лишние функции ушло несколько часов и литр водки. по итогу отдал сыну, ибо пользоваться им невозможно. не рекомендую данное устройство к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
все чётко работает особенно понравилась комплектация товара чехол не прозрачный а темный из хорошего материала
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40C 8/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, упаковка заводская, в ближайшее время посмотрю, как работает, хотелось не дорогой, но быстрый и с хорошим звуком, по отзывам вроде хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее! Стоит своих денег. И пусть Китай или ещё какие нибудь доводы второстепенные, но сейчас работает на ура. Время покажет на сколько хватит. В целом доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Покупали мужу,он остался доволен .Видео и фото отличные.
Достоинства:
Комментарий:
отличный смарт.,бюджетный,для работы то,что надо.спасибо всем.
Достоинства:
Комментарий:
Поучила телефон очень довольна покупкой довольна качеством.Как раз с него и пишу отзыв спасибо продавцу. Пришёл быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает \"из коробки\". Будет что-то новое, напишу.
Достоинства:
Комментарий:
в целом рабочий аппарат, но имеется ряд недостатков ПО. Например, обрезал мне часть названий контактов в вацапе. Батареи на день хватает, честные 13Мп
Достоинства:
Комментарий:
Подарили телефон ребенку. Довольный, телефон обычный, хороший чехол, проблем с работой или скоростью - не наблюдал
Достоинства:
Комментарий:
самая отвратительная покупка из всех возможных. внешне вроде не плох, стоимость низкая, что и привлекло. Но чтобы им пользоваться, надо быть гуру настроек или хакером. чтобы отключить голосовой помощник и прочие лишние функции ушло несколько часов и литр водки. по итогу отдал сыну, ибо пользоваться им невозможно. не рекомендую данное устройство к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
все чётко работает особенно понравилась комплектация товара чехол не прозрачный а темный из хорошего материала