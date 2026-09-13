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Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка

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Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 1
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 2
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 3
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 4
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 5
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 6
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
Cass County
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 2
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 3
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 4
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 5
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 6
  • Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708234
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497826742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
Cass County
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
1. A1 Bramble Rose 4:30, 2. A2 The Cost Of Living 3:41, 3. A3 No, Thank You 3:45, 4. A4 Waiting Tables 4:47, 5. B1 Take A Picture Of This 4:06, 6. B2 Too Far Gone 3:43, 7. B3 The Old Flame 4:25, 8. B4 The Brand New Tennessee Waltz 3:20, 9. C1 Where Words Can Break Your Heart 3:41, 10. C2 When I Stop Dreaming 3:05, 11. C3 Praying For Rain 4:58, 12. C4 Too Much Pride 3:48, 13. D1 She Sang Hymns Out Of Tune 3:15, 14. D2 Train In The Distance 4:46, 15. D3 A Younger Man 4:22, 16. D4 Where I Am Now 2:
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка

Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497826742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
Cass County
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
1. A1 Bramble Rose 4:30, 2. A2 The Cost Of Living 3:41, 3. A3 No, Thank You 3:45, 4. A4 Waiting Tables 4:47, 5. B1 Take A Picture Of This 4:06, 6. B2 Too Far Gone 3:43, 7. B3 The Old Flame 4:25, 8. B4 The Brand New Tennessee Waltz 3:20, 9. C1 Where Words Can Break Your Heart 3:41, 10. C2 When I Stop Dreaming 3:05, 11. C3 Praying For Rain 4:58, 12. C4 Too Much Pride 3:48, 13. D1 She Sang Hymns Out Of Tune 3:15, 14. D2 Train In The Distance 4:46, 15. D3 A Younger Man 4:22, 16. D4 Where I Am Now 2:
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка
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Отзывы


Don Henley - Cass County (Deluxe) (0603497826742) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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